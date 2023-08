Gründungsfeier

Kärnten ist jetzt Teil eines Inter­nationalen Sport­verbandes

Pörtschach am Wörthersee - Im Hotel Balance in Pörtschach am Wörthersee wurde am Samstag, dem 29. April 2023, die Gründung des Panathlon International Club Kärnten Alpe-Adria gefeiert. Ziel des Vereines ist die Förderung von internationalen Beziehungen und Netzwerken im Sportbereich.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (179 Wörter)