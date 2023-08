Kunden sind überzeugt! "Ich habe endlich mehr Platz": Lisa schafft sich bei Diskont Depot mehr Stau­raum Wolfsberg/Klagenfurt/Leoben/Graz/Knittelfeld - Es gibt viele Gründe, warum man einen Lagerraum benötigen könnte. Man möchte einige Gegenstände aufbewahren, die nicht in das neue Zuhause passen, oder man hat temporär mehr Gegenstände als man unterbringen kann, zum Beispiel während einer Renovierung oder eines Umzugs. Diskont Depot bietet eine praktische und sichere Möglichkeit, um zusätzlichen Platz zu schaffen und wertvolle Gegenstände aufzubewahren. von Alina Gursch 4 Minuten Lesezeit (576 Wörter) Werbung © Montage: 5min.at/ Pexels / RODNAE Productions

Auch Lisa B. konnte sich bereits von den Diskont Depot Lagerräumen überzeugen. “Zu Beginn war ich etwas unsicher, ob ich überhaupt einen Lagerraum benötigen würde. Aber als ich begann, mein Zuhause auszuräumen, wurde mir schnell klar, dass ich nicht alle meine Sachen in meiner neuen Wohnung unterbringen konnte. Da ich auch nicht wollte, dass meine Sachen ungeschützt und unorganisiert in einem unbenutzten Raum oder Keller lagerten, entschied ich mich für einen Lagerraum bei Diskont Depot. Die Vorteile, einen Lagerraum zu mieten, wurden schnell deutlich. Ich hatte endlich mehr Platz in meiner neuen Wohnung und konnte mich besser organisieren. Ich kann daher jedem, der in eine neue Wohnung oder ein neues Haus zieht, einen Lagerraum empfehlen”, erzählt die Diskont Depot Kundin im Gespräch mit 5-Minuten.

Deine Aufbewahrungslösung

Für Diskont Depot ist nichts unmöglich. Egal ob Autos überwintern, Möbellagerung verstauen oder einfach zusätzlicher Stauraum. Ob du viel oder wenig Platz brauchst, liegt ganz bei dir, denn du hast die Möglichkeit aus einer Vielzahl an verschiedenen Containergrößen auszuwählen – von 4,3 Quadratmeter bis 27,6 Quadratmeter. Die Nachfrage ist hoch, daher heißt es schnell sein, damit du deinen gewünschten Container noch bekommst. Zudem gibt es auch noch die Möglichkeit, in Wolfsberg Garagen zu mieten. Egal ob große oder kleine Autos. Das ganze Jahr über, können diese in den Top-ausgestatteten Garagen abgestellt und überwintert werden. Am Standort Wolfsberg stehen dafür 45 Garagenplätze und 10 Doppelgaragen zur Verfügung. Die Kosten sind je nach Containergröße unterschiedlich – versteckte Kosten sind hier Fehlanzeige!

Faire Preise - Sicheres Parken und Lagern Garagen:

Einzelgarage für 90 Euro pro Monat

Doppelgarage für 180 Euro pro Monat Lagercontainer:

Container XXS (4,4m²) für 69 Euro pro Monat

Container S (6,7m²) für 84 Euro pro Monat

Container ST (13,5m²) für 129 Euro pro Monat

Bequem, sicher & direkt

Keine Lust auf unnötige Transportwege? Kein Problem für Diskont Depot. Hier profitiert man von einer bequemen und direkten Zufahrt, die 24 Stunden 365 Tage im Jahr Zugang zu den Garagen und Containern bietet. Für ausreichend Schutz ist gesorgt. Wenn man selbst kein Schloss zur Hand hat, schafft Diskont Depot Abhilfe. Stets videoüberwacht und mit Zäunen geschützt, kann den gelagerten Schmuckstücken nichts passieren. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, hat die Möglichkeit, seinen Garagen- und Containerinhalt für die Lagerdauer zu versichern.

Bei Wind und Wetter gut geschützt

Kaum eine Verstaumöglichkeit bietet besseren Schutz vor Witterung und Unwettern. Die massiven Garagen und Container aus Metall trotzen sowohl den Launen der Natur als auch den Launen von Vandalen und Einbrechern. Festschließende Türen garantieren, dass Hochwertiges bleibt, wo es ist. Das gesamte Areal ist 24 Stunden am Tag videoüberwacht und mit einem automatischen Tor ausgestattet. Bei der Lagersicherheit wird nichts dem Zufall überlassen.

Geld sparen & sicher lagern

Egal ob Privatpersonen oder Gewerbe. Bei Diskont Depot bekommt jeder einen Platz. Neben Garagenplätzen und Containern vermietet Diskont Depot in Wolfsberg außerdem noch Büros mit dazugehörigen Sanitäranlagen. Hier bleiben keine Wünsche mehr offen.

Neukunden profitieren

Unabhängig von der Laufzeit des Vertrages werden als Kaution zwei Monatsmieten berechnet. Nach Ablauf der Mietdauer und ordnungsgemäßer Rückgabe des Containers, wird dir die Summe selbstverständlich umgehend wieder auf dein Konto zurückgebucht.

Alle Standorte von Diskont Depot, unter anderem Wolfsberg, Klagenfurt, Leoben, Knittelfeld und Graz, sind stets gut gebucht. Schnell sein lohnt sich. Sicher dir noch heute deinen Lagercontainer oder deine Garage unter 059 1 59 9400 (Wolfsberg), 059 1 59 9020 (Klagenfurt) 059 1 59 – 8700 (Leoben) und 059 1 59 – 8020 (Graz).