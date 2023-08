"Er hat mit mir alles gemacht" Frau verzweifelt: "Hilfe, ich wurde in der Klagen­furter Innenstadt vergewaltigt" Klagenfurt - Ein letzter Hilferuf: In der Nacht vom 4. auf 5. Jänner 2023 ereignete sich in Klagenfurt in der Kramergasse vor einem Schmuckgeschäft ein schrecklicher Vorfall. Ein unbekannter Mann soll dabei eine Frau in eine Passage gedrängt und brutalst vergewaltigt haben. von Redaktion 5 Minuten Lesezeit (696 Wörter) Leserstory © Pixabay / Silvia

“Ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden kann”, diese verzweifelten Worte erreichten vor kurzem die 5 Minuten Redaktion. Die 44-jährige Anna* aus Klagenfurt (*Name von der Redaktion geändert) wurde in der Nacht vom 4. auf 5. Jänner vergewaltigt. Kameraaufnahmen sollen zeigen, wie die Frau vom Täter überfallartig in eine Passage bei der Kramergasse vor einem Schmuckgeschäft gedrängt wird. Zwischen dem Verschwinden und Auftauchen in der Passage sollen laut Kameraaufnahmen 20 Minuten vergangen sein. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus konnten fremde DNA-Spuren festgestellt werden. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur. “Die Kameraaufnahmen dürfen derzeit nicht freigegeben werden”, erklärt Anna.

Wie alles begann

“Am Mittwoch, dem 4. Jänner, war ich mit meinen Freunden unterwegs. Wir waren in einem Lokal in Klagenfurt, es war noch nicht so spät. Ein Mann betrat das Lokal, er gab sich als Drogenfahnder aus. Zu meiner Freundin sagte er, dass er Christian heiße. Ich fand ihn komisch, daher nahm ich meine Getränke mit auf die Toilette. Er klinkte sich immer wieder in unsere Gespräche ein. Nach einer Stunde bekam ein Freund an unserem Tisch einen Krampfanfall und wir gingen mit ihm nach draußen, um ihm zu helfen. In dieser Zeit waren unsere Getränke unbeaufsichtigt”, erzählt die Frau gegenüber 5 Minuten. Anna geht davon aus, dass der unbekannte Mann etwas in die Getränke gemischt hatte, denn ab diesem Zeitpunkt sind ihre Erinnerungen verschwommen.

“Er hat mit mir alles gemacht, was er wollte”

“Danach hatte ich schon das Gefühl, dass ich neben der Spur bin. Ich war anwesend, aber irgendwie auch nicht. Mein Körper hat sich schlapp und kraftlos angefühlt. Dieser ‘Christian’ hat sich mittlerweile sehr aggressiv gegenüber den Gästen verhalten, er hat seine Muskeln herumgezeigt und andere zum Armdrücken aufgefordert”, schildert die Frau. Danach waren ihre Erinnerungen so gut wie weg: “Ich weiß nur noch, dass er meine Hand genommen und mich aus dem Lokal gezerrt hat. Er hat mich in eine Passage bei der Kramergasse vor einem Schmuckgeschäft gedrängt. Dort hat er mich brutalst vergewaltigt und geschlagen, er hat alles mit mir gemacht, was er wollte.”

“Bitte schaut doch her und helft mir”

Die Frau erzählt, dass die Erinnerungen langsam zurück kehrten und sie sogar eine zweite Aussage bei der Polizei gemacht hatte. So sollen während der Tat zwei Damen bei der Passage in Richtung Alten Platz vorbeispaziert sein. “Ich dachte mir nur, bitte schaut doch her und helft mir. Ich konnte aber nicht schreien, ich war wie gelähmt. Irgendwann läutete mein Handy, er hat dann von mir abgelassen und gesagt: ‘Jetzt gehen wir wieder zurück, es ist nie etwas passiert’. Wir gingen also zurück und ich traf meine Freunde wieder. Ich sagte zu ihnen, ‘komm hauen wir schnell ab’. Auf der Toilette im Lokal bemerkte ich dann starke Blutungen, ich war ewig am Klo. Wir sind dann auch irgendwann nach Hause gefahren. Am nächsten Tag, als ich aufwachte, war ich sehr klar im Kopf”, schildert die Frau das schreckliche Erlebnis.

Hat jemand etwas gesehen?

Der erste Gedanke der glücklich verheirateten Frau war: “Hilfe, ich wurde gestern vergewaltigt. Ich erzählte meiner Freundin was passiert war und wir fuhren gleich ins Krankenhaus. Es wurden fremde DNA-Spuren an mir festgestellt. Bei der Polizei wurde Anzeige gegen den unbekannten Mann erstattet. Dies wurde auf Nachfrage von 5 Minuten von einem Sprecher der Landespolizeidirektion bestätigt. “Aus eigener Initiative heraus bin ich die Gasse noch einmal abgegangen und habe sie nach Kameras abgesucht. Tatsächlich gibt es Aufnahmen, diese wurden aber noch nicht freigegeben”, erzählt die Klagenfurterin. Die 44-Jährige bittet nun all jene, die am Abend von 4. auf 5. Jänner, möglicherweise etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, um Hinweise. “Ich weiß nicht mehr weiter, mein Leben ist seit diesem Vorfall zerstört und geplagt von Alpträumen und Angst. Ich möchte alle Frauen dazu auffordern, nie ihr Getränk aus den Augen zu lassen und unheimlich vorsichtig zu sein”, appelliert Anna an alle Kärntnerinnen. Sie bittet um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um endlich einen Schlussstrich ziehen zu können.