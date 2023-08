Mobile Pflege, Hospizbegleitung & Unterstützung

Villacher Pflegerin reicht es: "Gründe meinen eigenen Pflegedienst, um mehr Zeit für meine Klienten zu haben"

Villach - Die Villacherin Tina Kneif hat jahrelang in der Pflege gearbeitet und möchte nun aus dem System ausbrechen. "Es hat einfach niemand mehr Zeit. Es steckt ein echter Mensch mit echten Bedürfnissen hinter jedem Klienten und ich möchte ihnen mit meinem neuen Konzept so gut es geht zur Seite stehen". So wagt sie dieses Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit und gründet den mobilen Pflegedienst mit dem passenden Namen "Zeitlos".

von Carolina Kucher