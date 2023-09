Mit der Jazzband Birdland am 4. Juni Hochgenuss: Dorfwirt Schönleitn lädt zum KÜCHENKULT-Brunch! Latschach - Der Sommer ist da und die Sonne macht Lust auf mehr. Erlebt am Sonntag, dem 4. Juni, beim Dorfwirt Schönleitn in Latschach am Faaker See den exquisiten KÜCHENKULT-Brunch mit der Jazzband Birdland. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) Werbung Marco van der Broek ist seit nunmehr 5 Jahren Chefkoch im Dorfwirt Schönleitn und zeichnet auch für den KÜCHENKULT-Brunch verantwortlich. © Dorfwirt Schönleitn/Martin Hofmann

Den Beginn des Sommers genießen mit regionalen Köstlichkeiten des hervorragenden Küchenteams im Dorfwirt Schönleitn? Dazu habt ihr jetzt Gelegenheit, und zwar beim KÜCHENKULT-Brunch am Sonntag, dem 4. Juni, von 11 bis 14 Uhr. Der Dorfwirt Schönleitn ist natürlich dabei, wenn das KÜCHENKULT-Genussfestival wieder seine Pforten öffnet. Dann nämlich heißt es: Sit back and relax in der wunderschönen Umgebung des Faaker Sees in Latschach. Freut euch auf ein vielfältiges kaltes (Vor-)Speisenbuffet, verschiedene Suppen sowie hausgemachte Ei-, Fisch-, Fleisch- und Nudelgerichte. Zum Abschluss wird euch ein reichhaltiges Dessertbuffet serviert, Aperitif inklusive versteht sich. Für die musikalische Unterhaltung die Jazzband Birdland. Bucht hier das Ticket und sichert euch einen der begehrten Plätze!

Der KÜCHENKULT-Brunch am 4. Juni im Dorfwirt Schönleitn lässt keine Wünsche offen. © Naturel Hotels/Martin Hofmann Die angesagte Jazzband Birdland sorgt für die musikalische Komponente. © Jazzband Birdland

Eat, Drink & Listen im Hoteldorf Schönleitn

Das Küchenteam unter der Leitung von KÜCHENKULT-Küchenchef Marco van den Broek hat sich ein paar ganz besondere Kreationen ausgedacht. “Gerichte mit Geschichte”, so lautet das Motto dieses Jahr. So viel sei schon gesagt: Es wird garantiert köstlich! Das Team verwöhnt euch mit regionalen Brunch-Gerichten, und natürlich dürfen auch Frühstücksspezialitäten vom vielfältigen Buffet nicht fehlen. Den gelungenen Abschluss bilden süße Leckereien aus der Dorfwirt-Patisserie. Ebenso inkludiert sind Kaffee, Tee, frische Säfte und ein Glas Prosecco, um auf einen entspannten Sonntag anzustoßen. Und wer danach noch Lust hat, der macht sich auf zu einem der wohl funkelndsten Seen, die Kärnten zu bieten hat: dem Faaker See, der wenige hundert Meter entfernt mit seiner türkis-blauen Farbe Einheimische wie TouristInnen verzaubert. Hoteldirektor Gerhard Hiesel: „Wir möchten unsere Gäste auf eine kulinarische Reise mitnehmen, die damit aber noch nicht endet: Nach dem ausgiebigen Brunchen im Dorfwirt bietet sich die Fuchsfährte und unsere Tierfarm für einen Sonntags-Spaziergang mit der ganzen Familie an.” Freut euch auf genussvolle und entspannte Stunden im Dorfwirt Schönleitn! Alle weitere Infos zum KÜCHENKULT-Genussfestival findet ihr hier!

Die Tierfarm des Dorfwirt Schönleitn sorgt für pures Tiererlebnis! © Heldentheater