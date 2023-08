von 8. bis 13 Mai: Tolle Aktionen: Haus­messe bei Elektro Planken­steiner! Villach - Bald ist es wieder soweit und bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 findet die große Hausmesse statt: Tolle Aktionen und Haushaltsgeräte von A bis Z erwarten euch. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (374 Wörter) Werbung Das Team von Elektro Plankensteiner steckt schon in den Vorbereitungen für die große Hausmesse. © Elektro Plankensteiner

Wohin das Auge reicht: Elektrogeräte mit vielen Goodies!

Am Montag, dem 8. Mai, startet bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 die große Hausmesse. Bis einschließlich Samstag, dem 13. Mai, könnt ihr vor Ort tolle Aktionen und natürlich wieder das beliebte Gewinnspiel beim Glücksrad erwarten. Was es dort alles zu entdecken gibt, kann sich sehen lassen: Neben zahlreichen Geräteaktionen gibt es noch andere Highlights: Von gratis Servicecheck eures JURA-Kaffeevollautomaten am 10. und 11. Mai, gibt es zu jeder Waschmaschine gratis Waschmittel geschenkt und zu jedem Kaffeevollautomaten 4 Packungen Kaffee von Exzelsior á 250 g. Am 9. Mai findet zudem die Bosch COOKIT Kochvorführung von 9 bis 18 Uhr statt. Dabei gibt es für euch eine XXL Schüssel beim Kauf eines COOKIT geschenkt! Und es geht weiter mit Geschenken: Zu jedem Kühl- und Gefriergerät gibt es ein 12er-Tray von Villacher Bier gratis dazu!

Bei der großen Hausmesse von Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 bleiben keine Wünsche offen. © Elektro Plankensteiner

Garantiert: Jeder Dreh gewinnt!

Egal, was du für deinen Haushalt benötigst, bei Elektro Plankensteiner wirst du fündig, und mit ganz besonderen Aktionen bei der Hausmesse: Von NABO-TV-Geräten über Geschirrspüler von Elektra Bregenz oder Bosch, bis hin zu Kleingeräten, wie Rasierer von Braun oder Philips, findest du bei Expert Plankensteiner alles, was dein Herz begehrt. Und das alles beraten von einem Team, das teils aus jahrzehntelangen Profis im Elektrogerätebereich besteht. Ein Team das genau weiß, welches Gerät zu dir passt. Du meinst, du gewinnst nie etwas? Bei Elektro Plankensteiner gewinnt jeder Dreh beim Glücksrad, soviel ist sicher! Als Hauptgewinn winken ein Liebherr Kühlschrank, eine Bosch Küchenmaschine sowie ein Delonghi Luftreiniger.

Viele Aktionsartikel erwarten euch bei der großen Hausmesse von 8. bis 13 Mai. © Elektro Plankensteiner Von Waschmaschinen, über Multidampfgarer bis hin zu Kühl- und Gefrierschränken: Bei Plankensteiner wirst du fündig. © Elektro Plankensteiner Bei diesem Glücksrad gewinnt jeder von euch! Die Hauptverlosung findet am Samstag, dem 13. Mai, statt. © 5min.at

Gratis gibt´s nicht? Gibt´s sehr wohl!

Niemand kommt umsonst zur Hausmesse von Elektro Plankensteiner. Neben deinem Garantiertgewinn beim Glücksrad, bekommst du ab einem Einkauf von € 400,– einfach eine Cremesso Kapselmaschine dazugeschenkt. Solltest du dich für einen Jura Kaffeevollautomaten entscheiden, erhältst du Zubehör im Wert von € 50,– gratis. Jederzeit nutzen kannst du darüber hinaus natürlich auch den Reparatur-Bonus beim hauseigenen Service Partner HG Kundendienst in Anspruch nehmen. Die Hauptverlosung des Glücksrads findet übrigens am Samstag, dem 13. Mai, statt. Viele weitere Angebote warten auf euch – also, am Montag, dem 8. Mai heißt es: Nichts wie hin zur großen Hausmesse von Elektro Plankensteiner!