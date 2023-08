1. Mai, der "Tag der Arbeit" AK-Präsident Goach: "Rechte der Arbeit­nehmer werden immer noch in Frage gestellt" Kärnten - Seit über 130 Jahren wird der "Tag der Arbeit" gefeiert. Die Arbeitswelt hat sich im Laufe der Jahre rasant verändert. Wie es in Zukunft weitergeht und welche Rolle dabei die Arbeiterrechte spielen, verrät uns AK-Präsident Günther Goach in einem exklusiven Interview. von Redaktion 5 Minuten Lesezeit (649 Wörter) Interview © AK/Wajand

Eine digitale, moderne und zukunftsorientierte Arbeitswelt wird immer wichtiger. Anlässlich des alljährlichen “Tag der Arbeit” heute werden vor allem Themen wie Pension oder Bezahlung immer aktueller. Im Gespräch mit Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach verrät er uns, wie er dazu steht und welchen Stellenwert der Feiertag für ihn hat.

5min.at: Welche Bedeutung hat der 1. Mai als Tag der Arbeit für Sie?

Ob bezahlter Urlaub und Krankenstand, der Achtstunden-Tag, das Versicherungs- und Pensionswesen oder etwa die Gesundheitsversorgung: Der „Tag der Arbeit“, der seit 1890 gefeiert wird, erinnert mich vor allem daran, dass Menschen für Gerechtigkeit in der Arbeitswelt demonstriert und einige dafür sogar ihr Leben gelassen haben. Es ist also ein Tag der Rückbesinnung auf das, was an Arbeitnehmerrechten nicht vorhanden war und für das es sich zu kämpfen lohnt! Seit jeher ist der 1. Mai aber auch ein Festtag in meiner Familie. Als Kind, aufgewachsen in einer Bergarbeiterfamilie in Ligist, in der Weststeiermark, habe ich meinen Vater stets zum Maibaumaufstellen begleitet. Eine Familientradition, die ich mit meiner Frau und meiner Tochter weitergeführt habe. Für mich hat der „Tag der Arbeit“ auch keinesfalls an Aktualität verloren hat. Noch heute werden die Rechte der Arbeitnehmer oft in Frage gestellt – sie gilt es zu wahren!

5min.at: Welche Rolle spielen die Arbeitnehmerrechte heute?

Nach wie vor sind Arbeitnehmerrechte weltweit unter Druck. Diesen Tendenzen gilt es entschieden entgegen zu treten und vernünftige, vor allem aber faire Bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchzusetzen. Auch im

Einklang mit der Wirtschaft.

5min.at: Stichwort: Digitalisierung und technischer Wandel (AI): Geht der Arbeitsgesellschaft bald die Arbeit aus?

Aus meiner Sicht, nein. Aber es ist natürlich notwendig beziehungsweise unabdingbar, sich ständig fort- und weiterzubilden und so den neuen Arbeitserfordernissen Rechnung tragen zu können. Die Arbeit wird nicht ausgehen,

sondern sich ständig verändern. Der Wandel wird also zum ständigen Begleiter der Arbeitswelt.

5min.at: Wie wird sich die Arbeitswelt in Zukunft entwickeln? Wie wird Arbeit in 50 Jahren aussehen?

Ich sehe das als rhetorische Frage. Angesichts der rasanten Entwicklungen werden wir in 50 Jahren wohl eine komplett veränderte Arbeitswelt vorfinden die sich nicht nur im digitalen Wandel ausdrücken wird, sondern wahrscheinlich auch im Hinblick auf die Arbeitszeit einen komplett anderen Zugang erfordert.

5min.at: Was meinen Sie, wann wird ein heute 20-jähriger Lehrling in Pension gehen können?

Aus unserer Sicht ist das Pensionsrecht nicht in Gefahr. Entscheidend wird sein, ob jede Regierung bis dorthin auch Willens sein wird, das derzeitige Pensionssystem abzusichern. Hier nehme ich gleich vorweg, auch das ist ein Punkt, für den sich die Arbeiterkammer weiter massiv einsetzen wird! Denn was ich aufgrund unserer Erfahrungen ganz klar sagen kann: Ein privates Pensionssystem darf das staatliche Pensionssystem niemals ersetzen, es wäre zum Scheitern verurteilt!

5min.at: Wie stehen Sie zum Arbeitslosengeld. Soll es erhöht oder gekürzt werden?

Arbeitslose Menschen müssen vor allem in Zeiten wie diesen, in denen die Teuerung bei Lebensmittel, Energie oder Wohnen massiv sind, entlastet werden! Hier geht es darum, Armut in einem der reichsten Länder der Welt zu verhindern. Das Arbeitslosengeld ist im Übrigen eine Versicherungsleistung, für die arbeitende Menschen zuvor eingezahlt haben.

5min.at: Was sind die Ursachen, das Unternehmen heute vergeblich Personal suchen, gut bezahlt, mit 4 Tage Woche, aber teilweise keine entsprechenden Dienstnehmer mehr finden?

Im Wesentlichen handelt es sich hier um einen demografischen Wandel. Die Wirtschaft muss mehr Anstrengungen in Punkto Ausbildung unternehmen und Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Arbeitnehmer mit ihrem Einkommen auch ein gutes Leben leisten können. Denn Arbeitnehmer, die täglich zum Erfolg des Unternehmens beitragen und das Land am Laufen halten, müssen sich auch ein gutes Leben leisten können. Ein gutes Leben bedeutet: Faireres Einkommen, leistbares Wohnen, bezahlbare Energie, eine gute Gesundheitsversorgung, ein attraktives öffentliches Verkehrsangebot sowie ein Bildungsangebot, das auch unseren Kindern die Zukunft sichert!