Bewerbe in Spittal

Hervorragende Arbeit: Das sind Kärntens beste Nachwuchs-Zimmerer

Spittal an der Drau - Trittsicherheit und handwerkliches Geschick waren beim Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer und beim Leistungswettbewerb der Zimmereitechniker in Spittal an der Drau gefragt.

von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) #GOODNews