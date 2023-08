Start am 6. Mai: Trés Chic Brunch: Kreative Genüsse im voco® Villach Villach - Das voco® Villach ist nicht nur ein absoluter Lifestyle-Hotspot in der Draustadt, sondern auch eine der besten kulinarischen Adressen des Landes. Am 6. Mai startet die Brunch-Saison mit dem Trés Chic Brunch. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (493 Wörter) Werbung Im voco® Villach ist »Brunchen« etwas mehr: Der Trés Chic Brunch ist ein Anlass zur Begegnung und zum Genuss. © Simone Attisani

Kreative Genüsse und chillige Beats

Das Hotel voco® Villach gehört zur Intercontinental Hotels Group (IHG) mit Standorten auf der ganzen Welt und bietet auf gehobenem Niveau eine einzigartige Kulisse in der Draustadt. Die Kombination aus 4*Superior-Hotel mit integriertem Gourmet-Restaurant und modernem Congress Center gehört zum Besten, was VeranstalterInnen von Kongressen, Tagungen, Seminaren und unterschiedlichsten Events geboten werden kann. Dabei ist das Restaurant Lagana unter Küchenchef Thomas Mayerl ein kulinarisches Kleinod, das ab 6. Mai wieder den Trés Chic Brunch veranstaltet, bei dem von Mai bis September jeden Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr lässig ins Wochenende gestartet werden kann. Das Lifestyle-Bruncherlebnis hält, was es verspricht: Wenn die Sonnenstrahlen Kärntens schönste Flussterrasse fluten, lehnt euch einfach zurück, genießt ein Glas Champagner und lasst euch von den chilligen Beats von DJ David Lima berieseln.

Das voco® Villach serviert euch feine und kreative Speisen auf der sonnigen Flussterrasse. © Simone Attisani Genussvolle Stunden an einem der angesagtesten Plätze Villachs. © Simone Attisani Erholung pur: Das voco® Villach lässt durch seine Infrastruktur und die Naherholungsgebiete keine Wünsche offen. © Simone Attisani Beim Très chic Menü wählst du aus verschiedenen Á-la-carte-Gerichten. © Simone Attisani Raffinierte Kombinationen aus exklusiven Frühstück- und Lunchgerichten werden euch begeistern. © Simone Attisani DJ David Lima wird mit chilligen Beats eure kulinarischen Stunden verfeinern. © Simone Attisani

Ein Brunch – so individuell wie das Leben!

Im eigens kreierten “Très chic Menü“ wählst du aus verschiedenen Á-la-carte-Gerichten mit klingenden Namen wie “C’est la vie” oder “Saint Tropez”. Die Kreativität des Küchenteams hat sich dabei wieder einmal selbst übertroffen.

Raffinierte Kombinationen aus exklusiven Frühstück- und Lunchgerichten, gepaart mit süßen Extras, werden euch begeistern. Dazu serviert euch das Team prickelnden Champagner, frisch gepresste Säfte, lässige LILLET Summerdrinks oder einfach einen frisch gebrühten Kaffee, der die Sinne und den Magen freut. Ein Brunch so individuell wie das Leben – ganz nach euren Wünschen! Es werden originelle süße und herzhafte Brunch-Gerichte a la carte serviert. Mit französischem Flair. Genießt das Wochenende mit FreundInnen oder der Familie und dazu erfrischende Sommerdrinks auf der schönsten und charmantesten Flussterrasse von Villach!

Auf Kärntens bezauberndster Flussterrasse könnt ihr chillige und genussvolle Stunden verbringen. © Michael Stabentheiner

Platz für 2000 Gäste in beeindruckender Atmosphäre

Generell gilt im voco® Villach: Ob privat oder beruflich, alleine, zu zweit oder mit dem ganzen Team: Das voco® Villach ist mit seinen über 100 MitarbeiterInnen dein Partner, wenn es darum geht, deinen Aufenthalt zur bleibenden Erinnerung zu machen. Neben den chilligen Brunches werden immer wieder verschiedene Events veranstaltet, die Platz bieten für 2000 Gäste. Dabei bietet das Hotel drinnen wie draußen Unvergleichliches: In unmittelbarer Nähe befinden sich Mountainbike Trails und der Drauradweg: Bei Letzterem kann man direkt vom Hotel aus starten. Das Dreiländereck mit seinen tollen Wanderwegen und dem bekannten Skigebiet zieht die Menschen ebenso an wie die vielen Seen, die Kärnten zu bieten hat. 135 moderne Zimmer und Suiten laden dazu ein, auch länger zu bleiben. Das hauseigene Restaurant Lagana unter Küchenchef Thomas Mayerl lässt zudem keine kulinarischen Wünsch offen – vom Frühstück bis zum Abendessen. Und anschließend kann an der 16 Meter langen Bar noch der ein oder andere Drink genossen werden. Sendet jetzt eure Anfrage an das wohl aufregendste und vielseitigste Hotel in Villach. Hoteldirektorin Kerstin Fritz und ihr Team freuen sich auf euch.