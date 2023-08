Notruf 142 Über 3.600 Anrufe: Notruf für die Seele bereits seit 25 Jahren amtlich Kärnten - Die TelefonSeelsorge ist österreichweit seit mehr als 50 Jahren für Menschen in schwierigen Lebenssituationen da. Vor 25 Jahren erhielt sie den amtlichen Notrufstatus. Dadurch können Anrufende den Dienst der TelefonSeelsorge von jedem Telefon aus kostenlos in Anspruch nehmen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (265 Wörter) Barbara Ogris, Leiterin der TelefonSeelsorge der Caritas Kärnten, bemerkt einen steigenden Hilfsbedarf: „Unsere Hauptaufgaben sind Krisenintervention und Lebenshilfe.“ © Daniel Gollner/Caritas

Ein offenes Ohr für jeden Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die TelefonSeelsorge österreichweit Menschen in schwierigen Lebenssituationen – und sie wird mehr denn je gebraucht. Vor 25 Jahren erhielt sie den amtlichen Notrufstatus, weshalb sie oftmals auch als psychosozialer Notruf Österreichs bezeichnet wird. Der Notrufstatus ermöglicht es den Anrufenden, den Dienst der TelefonSeelsorge von jedem Telefon aus kostenlos in Anspruch zu nehmen.

Einsamkeit als große Last

Seit einigen Jahen steht bei der TelefonSeelsorge immer mehr das Leben in all seinen Facetten im Mittelpunkt der Anrufe. Barbara Ogris, Leiterin der Telefonseelsorge Kärnten: „Es geht um Ängste, Sorgen, Trauer und noch viel mehr. Beziehungsprobleme, Einsamkeit und psychische Erkrankungen sind die am häufigsten genannten Themen, wobei in der Chatberatung vermehrt Schambehaftetes besprochen wird.“

Zuhören als Profession

Die Hauptaufgaben der TelefonSeelsorge bestehen in Krisenintervention und Lebenshilfe. Unter der Nummer 142 oder per Mail/Chat können die Anrufenden und User ohne Angst vor Bewertungen oder Konsequenzen und ohne Scham über ihre Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste und Nöte sprechen. Und das innerhalb der eigenen vier Wände, ohne den eigenen Namen nennen oder einen Beratungstermin vereinbaren zu müssen. In schwierigen Situationen und Krisen kann ein Gespräch schon sehr viel bewirken. Barbara Ogris: „Menschen in einer Krise suchen jemanden, der sie versteht und ihre Verzweiflung akzeptieren und ertragen kann. Im Gespräch und durch den Austausch mit einem Gegenüber beruhigen sich überbordende Gefühle häufig. Durch das Benennen und Aussprechen der eigenen Gefühle ordnen sich Gedanken und Emotionen. Wenn sich dann erste kleine Perspektiven abzeichnen, ist das ein schöner, kleiner Erfolg.“