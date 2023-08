Digitaler Ausbau schreitet voran

Großteil der Klagen­furter Schulen mit High-Speed-Internet aus­gestattet

Klagenfurt - Im Auftrag der Stadt wurden in den letzten drei Jahren nahezu alle städtischen Volks- und Mittelschulen in Klagenfurt zukunftsfit gemacht. Bis dato konnten 20 Schulen von den Stadtwerken Klagenfurt (STW) mit WLAN versorgt werden, welches in Summe rund 2.500 Schülern zur Verfügung steht.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (226 Wörter)