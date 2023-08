Spitzenreiter in Österreich Preise und Prestige: So viel Forschungs­geist steckt in Kärntner Unternehmen Kärnten - Am Donnerstag, 27. April 2023, wurden Kärntner Unternehmen im Lakeside Science und Technology Park Klagenfurt wieder mit dem höchsten Preis des Landes im Bereich Forschung und Entwicklung ausgezeichnet. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (305 Wörter) Kaiser, Schaunig, Gruber und Schuschnig bei der Preisverleihung. © LPD Kärnten/Michael Stein

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) übergab im Beisein seiner Stellvertreter Gaby Schaunig (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) und von für den Kärntner Wirtschaftsförderungs Fond zuständigen Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Urkunden an fünf Kärntner Unternehmen, die es mit Innovationen auch auf den Weltmarkt geschafft haben.

Höchste BIP-Entwicklung in Österreich

Kaiser betonte in seiner Rede, dass es die Aufgabe der Politik sei, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es Unternehmen möglich ist, sich zu entwickeln, zu investieren, über die Grenzen zu gehen, am Weltmarkt zu reüssieren. „Wir haben es nach turbulenten Jahren geschafft, Kärnten in ein ruhiges Fahrwasser zu steuern, ohne negative Schlagzeilen, sondern mit sehr vielen positiven, die uns vor allem auch außerhalb unseres Landes attestiert werden“, so Kaiser. So habe Kärnten in den letzten Jahren, trotz Pandemie, die höchste BIP-Entwicklung aller Österreichischen Bundeländer geschafft. „Das Zusammenspiel von regionalen, nationalen und EU-Förderstellen und Förderausrichtungen schafft zudem ein investitionsfreudiges Klima. Ein Schlüssel zu allem wirtschaftlichen Erfolg ist die Bildung“, hielt Kaiser fest.

Zukünftige Technologien

„In Kärnten entsteht Zukunft. Wieviel Forschungs- und Entwicklungsgeist in den Kärntner Unternehmen steckt, beeindruckt nicht nur in Kärnten, sondern bis weit über unsere Landesgrenzen hinaus. Mit ihrem innovativen Geist nehmen die Preisträger die Zukunft quasi vorweg und zeigen eindrucksvoll, was für eine Vielzahl an praktischen Einsatzmöglichkeiten neue Technologien bieten“, gratulierte Kaiser.

Auszeichnungen in vier verschiendenen Kategorien

Der Preis wurde in vie Kategorien und in Form eines Spezialpreises vergeben. Der Spezialpreis stand 2023 unter dem Thema “Grüne Technologien – Forschung und Entwicklung für die Zukunft” und prämiert F&E-Leistungen mit einer ersten Markterfahrung im Bereich Umwelttechnologien. Die Gesamtdotation beträgt 59.000 Euro. Der “Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten” würdigt als höchste Auszeichnung in diesem Bereich.

