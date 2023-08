2. bis 5. Mai Neuen Straßen­bahn­strecke: Hier könnte es nächste Woche zu Baustellen kommen Graz - Am 6. März 2023 startete der Bau für eine neue Straßenbahnstrecke. Der öffentliche Verkehr wird dadurch flotter, die Innenstadt noch besser erreichbar sowie dank neuer Geh- und Radwege und Neugestaltungen lebenswerter. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (297 Wörter) © Artgineering

Mit der 1,2 Kilometer langen neuen Straßenbahnstrecke werden die Weichen für umweltfreundlichen und komfortablen Verkehr gestellt, die westliche Innenstadt im besten Sinne belebt und die Herrengasse entlastet.

Ab Ende 2025 fahren die neuen Linien vom Jakominiplatz über die Neutorgasse, die Tegetthoffbrücke und die Belgiergasse bis in die Annenstraße. Sie machen dabei vor der Neuen Galerie und nahe der Griesgasse Halt. Dadurch sind der Regionalbusbahnhof am Andreas-Hofer-Platz, das Bad zur Sonne, die Stadtbibliothek sowie Geschäfte und Lokale ganz bequem und schnell erreichbar.

Neuer Radweg entsteht

Durch den Ausbau fahren Straßenbahnen – besonders zu Stoßzeiten – häufiger und können bei Veranstaltungen oder Behinderungen in der Herrengasse leicht ausweichen. Außerdem werden auf einer Länge von 575 Metern neue Radwege entstehen, die bestehenden Gehwege verbreitert, der Radetzkyspitz neu gestaltet und bepflanzt und dank neuer Begrünungen und Möblierung lädt der öffentliche Raum zum Verweilen ein.

Bauvorschau 2. bis 5. Mai Das wird gemacht: Radetzkystraße Süd von Schönaugasse bis Wielandgasse: provisorische Fußwegführung

Künettenaushub, Leitungsbau (Strom, Citycom, Gas)

Künettenaushub, Leitungsbau (Strom, Citycom, Gas) Neutorgasse von Albrechtgasse bis Joanneumring: Sperre für den KFZ-Verkehr

Abbruch-, Aushub- und Kanalbauarbeiten sowie Leitungsbau (Gas, Wasser, Magenta, Strom, Fernwärme) Gleisbauarbeiten

Abbruch-, Aushub- und Kanalbauarbeiten sowie Leitungsbau (Gas, Wasser, Magenta, Strom, Fernwärme) Gleisbauarbeiten Andreas-Hofer-Platz von Landhausgasse bis Marburger Kaii:

Abbruch- und Kanalbauarbeiten Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Durchfahrt nicht mehr möglich

Seit 6. März ist die Neutorgasse vom Joanneumring bis zur Albrechtgasse für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt der Kalchberggasse und der Kaiserfeldgasse sind seit diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, sie wurden zu Sackgassen. Anlieferungen in die Neutorgasse sind nur mehr über die Kaiserfeldgasse bzw. Kalchberggasse möglich. Weitere Infos zu den Bauphasen und Änderungen im Straßenverkehr findet ihr im aktuellen Baustellen-Folder.

Wichtig für Fußgänger

Seit 25. April 2023 steht am Marburger Kai nur mehr eine Fahrspur für den KFZ-Verkehr zur Verfügung. Ein Linksabbiegen in Richtung Westen auf die Tegetthoffbrücke nicht mehr möglich. Die südliche Fußgänger:innen- Querung von der Tegetthoffbrücke kommend über den Marburger Kai wurde gesperrt und wird über die nördliche

Querung umgeleitet. Ebenso entfällt in diesem Bereich die östliche Fußgängerquerung (vor dem Cafe Erde).