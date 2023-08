"Steak’n’Roll" ab sofort im Streets Neuheit in Graz: Bunte Thaiküche trifft auf Steaks Graz - Mit dem neuen Konzept „Steak’n’Roll“ erobert das „el Gaucho im Landhaus“ die Pop-up-Bühne im Streets. Bunte Thaiküche trifft auf Steaks – vom Rind, Lachs, Schwein, Huhn und Sellerie. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) Robert Grossauer, Franz Grossauer, Christof Widakovich © Maximilian Niederwieser

Ab 28. April 2023 wird im „Streets: Famous Food and Drinks” in der Grazer Smart City gegrillt und gerollt was das Zeug hält: Nach einem steirischen-modernen Jahresauftakt durch Isabella Edler und ihr „Glöckl Bräu“, hält nun das bekannte Steak-Restaurant „el Gaucho im Landhaus“ der Gastro-Familie Grossauer-Widakovich Einzug in die Smart City.

Neue Kreationen

Wer sich jetzt aber bloß eine zweite Grazer Dependance des „el Gaucho“ erwartet, der irrt! Das neue Konzept „Steak’n’Roll by el Gaucho“ präsentiert sich jugendlich frisch und wagt einen Blick über den kulinarischen Tellerrand bis in weitentfernte asiatische Gefilde. Gäste dürfen sich neben den gewohnt perfekten Steaks vom el Gaucho Premium Beef auf spannende Kreationen freuen. So landen auch Lachs-Steaks im Teriyaki Style oder sous-vide gegartes Bio-Pork-Steak am Grill. Ganz neu ist auch für weniger „eingefleischte“ Steakfreunde das vegane Selleriesteak. Serviert wird es in Salz gegart und gegrillt, mit eigener Créme und Wasabi-Gurken-Salat.

“Wir strotzen vor Einfällen”

Federführend beim neuen Konzept ist einmal mehr Kulinarikpatron Christof Widakovich: „Unser bekanntes el Gaucho bekommt eine neue Spielwiese für spannende Ideen! Wir strotzen vor Einfällen, haben alle nicht nur auf Reisen viel recherchiert, probiert und gelernt und freuen uns, frischen Wind in die Waagner-Biro-Straße zu bringen! Und außerdem: Jetzt, wo der Sommer anklopft, gibt’s wohl wirklich nix Besseres, als den Feierabend mit ein paar herrlichen Sommer Rolls, einem saftigen Steak und feinen Drinks in unserem Urban-Jungle, also unserem Gastgarten, gebührend zu genießen!“.