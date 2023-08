Sommer, Sonne, Strand & Meer Von Klagenfurt nach Alicante: So wird dein Spanien-Urlaub unvergesslich Klagenfurt - Stell dir vor, du würdest am Strand liegen: Du brutzelst in der Sonne, während du den Möwen und dem Meeresrauschen lauscht – neben dir noch deine eiskalte Sangria. Bei solch einer Vorstellung überkommt einen gleich die Reiselust. Wie wäre es denn da mit einer Reise nach Spanien? Der Airport Klagenfurt gemeinsam mit Ryanair machen es möglich, dass du in kürzester Zeit am Strand in Alicante liegen kannst. von Sabrina Tischler 10 Minuten Lesezeit (1216 Wörter) Reportage © 5min.at

Sei es die Kulinarik, das herrliche Wetter, die traumhaften Landschaften, das umfangreiche Freizeit-Angebot und schon gar nicht die Rede von den wunderschönen Stränden – das ganzjährige Urlaubsziel Alicante, eine Hafenstadt an der Costa Blanca, bietet für jedermann etwas. Du bist eine Sportskanone, feierst gerne oder gehst doch lieber auf Sightseeing-Tour? Wir haben dir hier einige Must-Do’s zusammengefasst, damit dein Alicante-Urlaub unvergesslich wird. Obwohl, man muss sagen, allein die Leute und das Ambiente in Alicante machen den Aufenthalt schon unvergesslich, aber am besten überzeugst du dich selbst.

Castillo de Santa Bárbara: Das Wahrzeichen Alicantes

Die Provinz Alicante bietet viele Must-See’s. So ist zum Beispiel, das Castillo de Santa Bárbara, das Wahrzeichen von Alicante, über den Dächern der Stadt nicht zu übersehen. Viele Touristen wagen den Aufstieg zur Burg zu Fuß. Für die Faulen unter uns gibt es zum Glück einen Lift. Ist man erst mal oben auf der Burg, wird einem der Atem genommen – und das nicht wegen des anstrengenden Aufstiegs. Nein, der Ausblick ist einfach atemberaubend. Du siehst weit aufs Meer hinaus und wie sich an der Costa Blanca entlang Alicante emporragt. Das Castillo de Santa Bárbara wurde im 9. Jahrhundert von den Mauren auf dem Berg Benacantil errichtet und bis ins 18. Jahrhundert immer wieder erweitert. An der Silhouette des Berges ist das “Gesicht des Mauren” (Spanisch: la cara del moro) zu sehen. Um das Porträt zu erkennen, braucht es für einige viel Fantasie oder auch Alkohol, aber beurteilt es am besten selbst.

Radeln entlang der Küste

Auch die Sportskanonen kommen in Alicante nicht zu kurz. Während im Frühjahr noch viel im Inland gewandert wird, feiern jegliche Wassersportarten im Sommer ihre Hochsaison. Supboards, Kayaks und Co. können da zum Beispiel beim Yacht Club Costa Blanca beim Strand “de la Albufereta” ausgeliehen werden. Du trittst lieber in die Pedalen? Dann kannst du dir vor Ort Fahrräder ausborgen und entlang der Costa Blanca radeln. Die Radwege wurden in den letzten Jahren stetig ausgebaut und bieten einen wunderschönen Ausblick aufs Meer. Für die kurze Pause gibt es entlang der Küste genügend Bars, wo du für einen “Cafecito” Halt machen kannst.

Zwischen Hochhäuser in Benidorm und Natur in Guadalest

Wen es raus aus Alicante zieht, der sollte unbedingt einen Tagestrip nach Guadalest oder Benidorm machen. Unter den Einheimischen ist Benidorm besser bekannt als “Beniyork” für seine vielen Hochhäuser. Die Stadt ähnelt so gar nicht dem typisch spanischen Städtebild. Dennoch lockt Benidorm mit seinen Zoos, Wasserparks, New York-ähnlichen Straßen und Strände viele Touristen an. Für die Naturliebhaber unter uns ist Guadalest empfehlenswert. Das kleine Bergdorf bietet neben deftigem Essen und den vielen Souvenir-Shops einen wunderschönen Ausblick auf die Landschaft geprägt von Pinien, Olivenbäume und verschiedenste Zitruspflanzen. Inmitten all dieses Grüns verzaubert der See von Guadalest mit seinem türkisblauem Wasser das Landschaftsbild.

Für die Kulinarik-Liebhaber unter uns

Jeder kennt es: Wer im Urlaub ist, tobt sich beim Essen so richtig aus. Die spanische Kulinarik mit den beliebten “Tapas” bietet die perfekte Basis dafür, dass du so viele Speisen, wie möglich, probieren kannst. Meist kommt ein großer Teller mit den Tapas in der Mitte des Tisches serviert, wo sich jeder dann bedienen kann. Vor allem werden in Alicante viel Fisch und Meeresfrüchte serviert. Dir schmeckt Fisch nicht? Natürlich gibt es von den Tapas verschiedenste Variationen, wie zum Beispiel die beliebte “Tortilla de patatas” mit Ei und Kartoffel. Während die Tapas für gewöhnlich zu Abend gegessen werden, werden zu Mittag meist Reisgerichte serviert.

Paella oder doch Arroz?

Stichwort Reisgerichte: Wie sieht es eigentlich mit der berühmten “Paella” aus? Wie du bei deinem Alicante-Urlaub bemerken wirst, wird kaum “Paella” angeboten. “Arroz alicantino” wirst du aber häufig auf den Speisekarten finden. Die Paella kommt ursprünglich nämlich aus Valencia und wird grundsätzlich anders zubereitet als der “Arroz alicantino”. Während in die “Paella valenciana” Fleisch, Fisch und Gemüse kommen, die auch die gelbe Farbe verleihen, ist der “Arroz alicantino” eher rötlich aufgrund der Gewürzmischung “Salmorreta” bestehend aus “Ñora”, einer Paprikasorte, und anderen Zutaten. Die bekannteste Art des “Arroz alicantino” ist wohl “Arroz a banda” mit verschiedensten Fischsorten. Der Reis wird dabei in der Fischbrühe gekocht und obendrauf mit Garnelen serviert. Für die Einheimischen sind die Unterschiede zwischen der Paella und dem “Arroz alicantino” signifikant und auch ein heiß diskutiertes Thema. Wenn du also nicht als Tourist “entlarvt” werden willst, solltest du darauf achten – es ist nicht das Gleiche.

Auf Shoppingtrip in Alicante

Wer im Urlaub gerne auf Shoppingtour geht, sollte auf jeden Fall einen Kurztrip nach Elche in Erwägung ziehen. Die Stadt gilt als DER Hotspot der spanischen Schuhindustrie. Aber es gibt nicht nur Schuhe so weit das Auge reicht, die Innenstadt von Elche strotzt nur so vor Boutiquen. Von Alicante nach Elche sind es lediglich 30 Minuten mit dem Auto. Du bleibst lieber in Alicante? Keine Sorge, auch hier wird jede Shopping-Queen fündig. Die großen Einkaufszentren, wie “Centro Comercial Gran Vía” und “Centro Comercial Plaza Mar 2” sind ganz leicht zu Fuß oder mit dem Bus erreichbar. Interessantes Detail am Rande: Die Shoppingcenter haben bis 22 Uhr oder später offen. Das heißt, du kannst tagsüber ganz gemütlich die Sonne am Strand genießen und am Abend auf Shoppingtour gehen.

Selbst unsere Kaiserin "Sissi" hat es schon nach Alicante gezogen. Diese Palme wurde ihr zu Ehren "Palmera imperial" getauft. © 5min.at

Party in Ibiza? Nein, Party in Alicante!

Die Tage in Spanien ziehen sich ordentlich in die Länge. Mittagessen gibt es erst gegen 15 Uhr und vom Abendessen gar nicht erst die Rede. So kommt es auch, dass die Straßen in Alicante bis spät abends voller Leben sind. Erst gegen 21 Uhr kommen die meisten Leute zusammen, um gemeinsam abendzuessen. Ein “Vino” oder eine “Cerveza” danach, darf nicht fehlen. Wer zu den Nachtschwärmern zählt und gerne durch die Straßen zieht, sollte auf jeden Fall nach “El Barrio” fragen. “El Barrio” (auf Deutsch: Das Viertel) ist ein Viertel mit einer vielfältigen Disco- und Kneipenszene. Für die Spanier startet eine Partynacht meist beim Sitzgarten einer Bar, von dort geht es dann gegen Mitternacht in die Discos. Ein Tipp am Rande: Bequeme Schuhe solltest du auf jeden Fall anziehen, denn in der Hafenstadt an der Costa Blanca werden ordentlich die Tanzbeine geschwungen. Bei diesem tanzfreudigen Ambiente ist es nur schwer, ruhig stehenzubleiben. Getanzt wird zu Reggaeton, Bachata, Techno und was der DJ halt so spielt. Und Achtung, die Zeit vergeht in den Discos wie im Flug, da kann es gut mal sein, dass du bist 7 Uhr morgens die ganze Nacht durchtanzt.

Das Fazit

Wie du siehst, ist das Angebot in Alicante vielfältig. Langweilig wird hier niemanden. Selbst 5 Minuten-Redakteurin Sabrina kommt bei der Erinnerung an ihren Alicante-Urlaub nur so ins Schwärmen. Lasse auch du dich von dem Charme der Costa Blanca verzaubern! In etwa 2,5 Stunden könntest du vom Airport Klagenfurt aus schon in Alicante sein. Dank des neuen Angebots des Klagenfurter Flughafens sind Sonne, Strand und Meer gleich um einiges näher. Die Flüge von Klagenfurt nach Alicante und retour heben jeweils mittwochs und sonntags ab – und das zu einem günstigen Preis. Mehr Infos zum aktuellen Flugplan findest du hier.

