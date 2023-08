Werden die 15,30 Euro mehr? Schock bei ORF-Gebühr: Betrag könnte schon nach einem Jahr erhöht werden Kärnten - Die GIS-Gebühr ist Geschichte und eine neue ORF-Haushaltsabgabe folgt. Diese soll 15,30 Euro betragen. Hinzu kommt noch die Länderabgabe. Grundsätzlich soll der ORF-Beitrag in den nächsten drei Jahren nicht erhöht werden. Aber mögliche Ausnahmen wurde im Gesetzesentwurf bereits festgelegt. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (296 Wörter) © pexels Artikel zum Thema So hoch wird die ORF-Abgabe in KärntenDiese Personen müssen keine ORF-Gebühr bezahlen

Ende dieses Jahres kommt das Aus der GIS-Gebühr. Der ORF wird künftig dann über eine Haushaltsabgabe bezahlt. Diese wird dann ab 2024 eingehoben. Grundsätzlich beläuft sich die Abgabe auf 15,30 Euro pro Haushalt und Monat. Hinzu kommt außerdem noch die Länderabgabe. In Kärnten wird demnach dann 19,48 Euro bezahlt. Mehr dazu liest du hier. Befreit sind lediglich jene Personen und Haushalte, die auch bisher von der GIS befreit waren.

15,30 Euro für die nächsten drei Jahre

Die ORF-Haushaltsabgabe soll für die nächsten drei Jahre den gleichen Betrag ausmachen. So steht es zumindest im Gesetzesentwurf, wie “heute.at” berichtet. Demnach soll der ORF-Beitrag von 2024 bis 2026 den Betrag von 15,30 Euro nicht übersteigen. Mit dem Ganzen geht einher, dass auch die Gesamtsumme der dem Österreichischen Rundfunk zur Verfügung stehenden Mittel aus ORF-Beiträgen auf 710 Millionen Euro limitiert sind.

Ausgenommen, wenn …

Alles schön und gut, aber hier kommt der Haken. Im Gesetzesentwurf ist nämlich auch eine mögliche Ausnahme zur Erhöhung des ORF-Beitrags festgelegt. So heißt es: Wenn dem ORF die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, so muss der Generaldirektor die Regulierungsbehörde unverzüglich informieren. In weiterer Folge wird die Prüfungskommission mit der Prüfung beauftragt. Fällt die Prüfung positiv aus, dann wird ein Verfahren mit einem Antrag auf Neufestlegung eingeleitet. Außerdem soll die Prüfungskommission jährlich prüfen, ob die Höhe des ORF-Beitrags dem tatsächlichen Finanzbedarf des ORFs entspricht. Ist dem nicht so, dann folgt auch hier eine Neufestlegung.

In anderen Worten: Wenn, dem ORF das Geld nicht reicht, kann im Zuge einer umfassenden Prüfung der ORF-Beitrag durchaus erhöht werden. Auf 15,30 Euro für die nächsten drei Jahre, kann man sich also nicht voll und ganz freuen.