Verkehrsunfall Gegen Betonpfeiler gekracht: 19-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus Stockenboi - Gestern Abend baute ein 19-Jähriger einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Stockenboi. Er landete im Krankenhaus. von Carolina Kucher

Gestern Abend, am 30. April 2023, gegen 23.30 Uhr, lenkte ein 19 Jahre alter Mann aus Villach sein Auto auf der Stockenboier Landesstraße in Richtung Stockenboi. Plötzlich kam er links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonpfeiler. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Spittal gebracht.