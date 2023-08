Festnahme Fahndung erfolgreich: Dieb wurde kurz nach Einbruch geschnappt Leibnitz - Sonntagnacht, 30. April 2023, versuchte ein 28-Jähriger in ein Geschäftslokal einzubrechen. Der Mann flüchtete. Polizisten nahmen ihn kurz darauf fest. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © © LPD / G. Baumgartner / KK

Gegen 22 Uhr kam es zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen aus Leibnitz, nachdem die Anzeige über einen soeben stattfindenden Einbruchsdiebstahl eingegangen war. Bereits auf der Zufahrt zum Geschäftslokal fahndeten die Beamten aufgrund der Personenbeschreibung nach einer dunkel bekleideten Person, welche kurz zuvor die Tatörtlichkeit zu Fuß verlassen haben soll. Zudem sicherte eine Streife noch während der laufenden Fahndung wertvolle Erkenntnisse aus der Videoüberwachung am Tatort.

Auf freiem Fuß angezeigt

Kurz darauf hielt eine Streife einen auf die Personenbeschreibung passenden Mann in der Nähe des Tatortes an. Polizisten nahmen den Mann fest. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz zeigte sich bei seiner darauffolgenden Einvernahme geständig, aufgrund seiner schlechten finanziellen Situation heraus in den Selbstbedienungsladen eingebrochen zu haben. Dabei gelang es ihm jedoch nicht, an Bargeld zu kommen. Der 28-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.