Glückspilz Jackpot ist geknackt: Steirer setzte das richtige Kreuzchen

Der Sechsfachjackpot beim Dreizehner ist geknackt: Zwei Quittungen, eine davon in Niederösterreich gespielt, die zweite in der Steiermark, weisen die richtigen Kreuzchen auf.

Der Sechsfachjackpot beim Dreizehner ist geknackt: Zwei Quittungen, eine davon in Niederösterreich gespielt, die zweite in der Steiermark, weisen die richtigen Kreuzchen auf. Der Spielteilnehmer aus Niederösterreich erzielte dabei seinen Erfolg mit dem Systemschein 670 und kann den Gewinn auf rund 23.000 Euro erhöhen. Der steirische Normalschein hatte den Dreizehner gleich in den ersten von drei Tipps gedruckt. In der Torwette hat einer von beiden Jackpots den Angriffen standgehalten. Während es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse gab, holten sich im zweiten Rang drei Steirer mit vier richtigen Ergebnissen jeweils knapp 230 Euro.