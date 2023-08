Geschworenengericht Frauenleiche brutal geschändet: Grausamer Fall wird vor Gericht verhandelt Kärnten - Gleich zwei Tage sind diese Woche für einen haarsträubenden Fall am Klagenfurter Landesgericht einberaumt. Der Angeklagte soll eine Frau in Völkermarkt auf brutale Weise getötet haben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © Bettina Nikolic

Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, in der Nacht von 3. Oktober 2008 auf den 4. Oktober 2008 in Völkermarkt eine Frau vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr mehrfach heftig gegen den Kopf geschlagen, sie gewürgt und letztlich mit einer Waffe 3-mal in den Brustkorb und einmal in den Kopf geschossen haben soll.

Sperma im Opfer sichergestellt

Darüber hinaus soll der Angeklagte nach der laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt äußerst brutalen Tathandlung den Leichnam mittels Brandbeschleuniger angezündet haben, um Spuren zu verwischen und die Identifizierung des Opfers zu erschweren. Anlässlich der Obduktion des Opfers wurde unter anderem Sperma im Opfer sichergestellt, welches laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, basierend auf dem gerichtsmedizinischen Gutachten, ebenfalls dem Angeklagten, zugeordnet werden könne. Der Mann verantwortet sich zum Tatvorwurf leugnend. Am Dienstag, dem 2. Mai, und am Mittwoch, dem 3. Mai, muss sich der Angeklagte nun vor den Geschworenen am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Richterin Sabine Götz hat den Vorsitz.

Es gilt die Unschuldsvermutung.