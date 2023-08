Brunch oder Gourmet-Menü

Noch kein Geschenk für den Muttertag? Wie wärs mit einem Essen im Werzer's!

Kärnten - Der Muttertag steht wieder vor der Tür und wer seiner Mutter eine Freude machen möchte, findet im Werzer's Resort am Wörthersee eine Vielzahl an Möglichkeiten. Von einem ausgiebigen Brunch im Panorama-Seerestaurant mit malerischem Blick auf den See bis hin zu einem genussvollen Gourmet-Menü im "Das Badehaus"-Restaurant, bietet das Resort kulinarische Highlights für jeden Geschmack.

von Carolina Kucher