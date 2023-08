Stefan Hierländer Kärntner gewinnt mit Sturm Graz Uniqa ÖFB Cup Kärnten - Der SK Puntigamer Sturm Graz hat gestern, Sonntag, in der „28 Black Arena“ – allgemein auch als Wörthersee Stadion bekannt – den Sieg im Uniqa ÖFB-Cup geholt. Im Finalspiel bezwangen die Grazer SK Rapid mit 2:0. „Mit Stefan Hierländer und Guido Burgstaller führten zwei Kärntner, die ihre Karriere in der Kärntner Fußballnachwuchsakademie starteten, ihre Mannschaften ins Cup-Finale.“ von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) © privat

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser nutzte das Finale – „Sturm hat verdient gewonnen, herzliche Gratulation unseren steirischen Freunden“ – um sich unterstützt von Landessportdirektor Arno Arthofer und dem designierten neuen ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer bei Vertretern des ÖFB sowie anwesenden Fußball-Entscheidungsträgern dafür einzusetzen, dass das Wörtherseestadion auch weiterhin fixer Austragungsort für das ÖFB-Cup-Finale und auch für attraktive Spiele der Fußball-Nationalmannschaft bleibt. Bekanntlich wird der Österreichische Fußballverband das Cupfinale für die kommenden Jahre neu ausschreiben.

Fußballfeste seit 2014

„Wir waren in der Vergangenheit immer verlässliche Partner des ÖFB und haben bewiesen, dass wir tolle Fußballfeste organisieren können. Auch gestern hat sich das Wörthersee Stadion als Austragungsort des ÖFB-Cupfinales erneut bewährt. Mit dieser seit 2014 bestehenden Tradition sollte nicht gebrochen werden“, verdeutlichte der Landeshauptmann.

Beide Spieler in Kärnten ausgebildet

Aus sportlicher Sicht war das Cupfinale für den Sportreferenten ein besonderer Grund zur Freude: Mit Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz) und Guido Burgsteller (SK Rapid) waren gleich zwei gebürtige Kärntner als Kapitäne ihrer Mannschaften bei Cupfinale im Einsatz. „Beide Spieler wurden in der Kärntner Fußballakademie ausgebildet und nehmen nun eine Schlüsselfunktion in ihren Vereinen ein. Das ist nicht nur ein deutlicher Beweis für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in Kärnten, sondern auch eine Motivation für alle jungen Spieler, die derzeit in den Akademien ausgebildet werden“, sagte der Landeshauptmann und gratuliert Stefan Hierländer zum Cup-Sieg.