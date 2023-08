Verkehrsunfall Schwer alkoholisiert: Mann landet mit Auto in Bachbett Stanz im Mürztal - Ein 49-Jähriger stürzte Sonntagabend, 30. April 2023, mit seinem Pkw in ein Bachbett. Der Mann, er war alkoholisiert, erlitt leichte Verletzungen und befindet sich im LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © FF Ebenthal

Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lenkte seinen Pkw im Ortsteil Brandstatt. Dabei kam er gegen 21.30 Uhr aus eigenem Verschulden rechts von der Gemeindestraße ab. Das Auto stürzte in Folge über eine zirka zwei Meter hohe Böschung in den Stanzbach. Dort kam das Fahrzeug am Dach liegend zum Stillstand. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr (Stanz im Mürztal, Edelsdorf, Kindberg Stadt) und die Rettung waren an der Unfallstelle und leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.