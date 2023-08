Bär plündert und zerstört Bienenstock in Kärnten

Zwischenbilanz

Rotes Kreuz: 70 Mit­arbeiter standen im Unwetter­einsatz

Kärnten - Am Sonntagnachmittag werden nur mehr geringe Niederschlagsmengen in Kärnten erwartet. In den betroffenen Bezirken Klagenfurt-Stadt, Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan, Wolfsberg und Völkermarkt entspannt sich die Lage allmählich. Neben den ...