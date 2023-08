Wert­schätzung für die Polizei "Danke für den Einsatz": Landes­hauptmann Drexler besuchte Polizei­inspektion Weiz Weiz - Landeshauptmann Christopher Drexler besuchte heute Vormittag, 1. Mai 2023, Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Weiz. Wertschätzende Gespräche standen dabei im Mittelpunkt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) © LPD Stmk

Am heutigen Montagvormittag, dem 1. Mai, besuchte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) die Polizeiinspektion Weiz. „Ich möchte mich bei ihnen bedanken, dass sie am 1. Mai, für ihre Mitmenschen im Einsatz sind“, so der Landeshauptmann. Auch Oberstleutnant Harald Eppich, Bezirkspolizeikommandant von Weiz bedankte sich: „Solche Besuche sind eine große Wertschätzung gegenüber der Polizei“.