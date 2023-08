Kaum Ausschreitungen 30.000 Fans feuerten Spiel an: Laut Polizei ver­lief Cup­finale ruhig Klagenfurt - Zehntausende Besucher trieben sich gestern beim Klagenfurter Stadion herum. Um für Ordnung zu sorgen, waren knapp 1.000 Polizisten im Einsatz. Laut Polizei verlief das ÖFB-Cupfinale äußerst ruhig. Es gab lediglich zwei Körperverletzungen und einige Verwaltungsanzeigen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (358 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Sturm gewinnt das Cup-Finale mit 2:0Knapp 1.000 Polizisten sorgen beim Cup-Finale für Ordnung

Gestern war der Tag der Entscheidung des ÖFB-Cups. Der SK Sturm Graz ging im restlos ausverkauften Klagenfurter Stadion als Sieger vom Feld. 5 Minuten berichtete. Über 30.000 Besucher schauten sich das Cupfinale an. Schon am Sonntagnachmittag pilgerten die zahlreichen Rapid- und Sturm-Fans in ihrer grünen beziehungsweise schwarzen Bekleidung in Richtung Wörthersee Stadion. Mehr dazu liest du hier.

Knapp 1.000 Polizisten im Einsatz

An die 1.000 Polizisten sorgten beim ÖFB-Cupfinale für Ordnung. Einsatzeinheiten aus Niederösterreich, Wien, Steiermark, Salzburg, Burgenland und Tirol unterstützten ihre Kollegen aus Kärnten. Und der Einsatz der Polizei scheint sich bewährt zu haben: Es kam zu lediglich zwei Körperverletzungen und einigen Verwaltungsanzeigen. “Es war äußerst ruhig. Die Einsatzpläne, die in Wochen und Monaten vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt und der Landesdirektion Kärnten ausgearbeitet wurden, haben super funktioniert. Diese Vielzahl an Einsatzkräften haben einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung möglich gemacht”, zieht Polizeisprecherin Waltraud Dullnig Bilanz.

Fans waren “ruhig und diszipliniert”

Auch die Fans des SK Sturm Graz und des SK Rapid Wiens sollen sich äußerst ruhig und diszipliniert verhalten haben. “Es ist wirklich bemerkenswert, dass, abgesehen von den Körperverletzungen und den Verwaltungsanzeigen, es nicht zu mehr Ausschreitungen gekommen war”, zeigt sich die Polizei erfreut. Lediglich bei Handyaufnahmen sollen die Rapid-Fans etwas sensibel reagiert haben, “dennoch hat es gegenüber Gegenständen und Menschen kaum Übergriffe gegeben.”

Polizei-Bild sorgt für Diskussion

Die Polizei hat im Zuge des ÖFB-Cupfinales sehr viele Sicherheitssmaßnahmen getroffen. So flogen den ganzen Tag zwie Polizeihubschrauber über Waidmannsdorf. Ein Posting der Polizei Kärnten auf Facebook zeigt, die Überwachung des Rapid-Fanmarsches von oben. Ein Bild sticht dabei aber stark hervor: Eine Einsatzkraft mit einem Sturmgewehr ist darauf zu sehen. Dieses Foto sorgte im Internet auf jeden Fall für Diskussion. “Aber mit einer StG 77 von Hubschrauber aus ist schon ein bisschen übertrieben. Wir sind ja nicht in Vietnam”, kommentiert ein Facebook-User. Laut Polizeisprecherin Dullnig handle es sich hierbei “lediglich um ein weiteres Spektrum der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen” und würde bei jeder Großveranstaltung so gehandhabt werden.