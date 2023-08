Ein Fest für alle Mütter Die Südrast Dreiländerecke lädt zum Muttertags­brunch! Arnoldstein - Am Sonntag, dem 14. Mai, lädt die Südrast Dreiländerecke zum Muttertagsbrunch, der jedes Jahr Menschen aus nah und fern anzieht: aber vor allem Mütter, die von Herzen genießen wollen. von Redaktion 7 Minuten Lesezeit (944 Wörter) Werbung Ein Brunch der Extraklasse erwartet dich zum Muttertag in der Südrast Dreiländerecke. © Südrast

Am Montag, den 5. Juni hatten wir jeden Grund zur Freude. Wir wurden vom Klub der Köche Kärnten zum „Betrieb des Monats“ gekürt und wir feierten den 40. Geburtstag unseres Küchenchefs, der gleichzeitig auch Vizepräsident beim KKK ist.

Die Südrast und der KKK – eine kulinarische Geschichte

Die Geschichte der Südrast Dreiländerecke, das Restaurant errichtet im Jahre 1985, das Hotel im Jahr 1991, ist eine faszinierende Reise durch kulinarische Traditionen. Unser Gastronomiebetrieb war von Beginn an mehr als eine Raststätte mit vielen Geschäftsfeldern. Die Erschließung der regionalen Bevölkerung durch ein hervorragendes Angebot im Restaurantbereich, aber auch die Attraktion für Veranstaltungen und Feierlichkeiten aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten und Atmosphäre zeichnet die Südrast Dreiländerecke aus. Damals, 1985, das erste „Free-Flow-Restaurant“ Österreichs. Unser Haus verfügt auch noch über 40 Zimmer, einem kleinen aber feinen Wellnessbereich und einer Galerie im Hotel. Auf die Zusammenarbeit mit dem KKK, schon seit vielen Jahren, sind wir besonders stolz. Renommierte Köche, die kulinarische Kunst fördern, traditionelle Rezepte bewahren und neue Geschmackserlebnisse schaffen. Die Südrast und der KKK werden weiterhin die kulinarische Landschaft Kärntens und darüber hinaus prägen.

Günter Walder, Präsident des Klubs, meinte: Die Südrast ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Betrieb für uns. Wir haben hier immer einen Ort gefunden, wo wir uns gemeinsam treffen können. Wir freuen uns, einen Betrieb wie diesen als Partner an unserer Seite zu wissen.

Neben einen Geschenks-Korb der Kärntner Milch gab es auch Gutscheine von Hela Gewürze Österreich, Gösser Bier von der Brauunion Villach und Workwear Wallner.

Der 40er unseres Küchenchefs Günther Steiner wurde auch gefeiert. Wir möchten ihm nicht nur herzlich zum Geburtstag gratulieren, sondern uns auch für die ausgezeichnete Arbeit bedanken. Er ist ein wichtiger Teil unseres Teams, ein guter Freund und ein super Teamleiter unserer Küche.

Jedes Jahr zum Muttertag wünscht man der lieben Mama einen besonderen Ort mit einem besonderen Erlebnis, und am besten einen richtigen Verwöhntag mit gewissen Highlights in atmosphärischer und kulinarischer Hinsicht. Und wer nicht selbst kochen mag, der hat die Qual der Wahl. In diesem Fall haben wir einen ganz besonderen Tipp für euch: Die Südrast Dreiländerecke in Arnoldstein wartet jedes Jahr mit einem vielfältigen und tollen Muttertagsbrunch auf, der sich sehen lassen kann, so auch heuer wieder. Küchenchef Günther Steiner ist bekannt für seine außergewöhnlichen Kreationen und wird euch diese am Sonntag, dem 14. Mai, von 11 bis 14 Uhr präsentieren. Der erfahrene Koch ist nun schon seit einigen Jahren der Chef in der Südrastküche unter der Leitung von Birgit Gschwenter. Zum Muttertag gibt es ein riesiges Buffet, bei dem jeder seinen Teller selbst gestalten kann. Zudem wird euch zur Einstimmung gleich ein Glas Prosecco serviert. Klingt fein? Ist es auch! Und das Ganze wird umrahmt mit Live-Musik der Schlagersängerin Elisabeth Kreuzer. Mutterherz, was willst du mehr?

Herzhaft und vielfältig: Da bleibt kein Wunsch offen!

Bei den Vorspeisen findet ihr u. a. hausgemachte Antipasti, Tomate-Mozzarelle mit Rucola-Pesto, Vitello tonnato, Käseplatte, Räucherfischplatte, eine Muschelvariation, Melone mit Rohschinken, marinierte Meeresfrüchte, eine Roastbeef-Platte und vieles mehr! Die Hauptspeisen bestehen u. a. aus einem ofenfrischen Schweinsbraten, Kärntner Selchschopf, Spicy Chicken, Maibock-Gulasch, rosa gebratene Steakhuft, gegrillte Garnelen und Edelfische, Pasta mit Spargelgemüse und vieles mehr. Und wir wären nicht in der Südrast Dreiländerecke mit Gastrokennerin Birgit Gschwenter, wenn es nicht auch süße Verführungen zum Abschluss geben würde: Es gibt einen Schokoladenbrunnen mit frischen Früchten, verschiedene Petit fours, Strudelvariationen, Mousse au chocolate sowie Panna cotta. Esst, soviel euer Herz begehrt! Und nicht vergessen: Kinder bis 1 Meter Körpergröße essen gratis in der Südrast Dreiländerecke!

Küchenchef Günther Steiner und sein Team zaubern euch kreative und vielfältige Speisen. © Südrast Dreiländerecke Läuft dir auch schon das Wasser im Mund zusammen? © Südrast VegetarierInnen kommen auch nicht zu kurz bei der Südrast Dreiländerecke: Eine frische Käseplatte bereichert das Buffet. © Südrast Verschiedene Fischkreationen, wie das große Lachsbuffet, sind auch etwas für das Auge. © Südrast Spezialitäten von den Kärntner Bauern dürfen natürlich auch nicht fehlen. © Südrast Eine Muschelvariation für alle Meeresfrüchtebegeisterten. © Südrast Dreiländerecke Tomate-Mozzarella mit frischem Basilikum ... © Südrast Dreiländerecke Fruchtige und süße Kombinationen findest du ebenso beim Muttertagsbrunch. Schokolade mit frischen Früchten ist eine Geschmacksexplosion. Ebenso gibt es feines Mousse au Chocolate! © Südrast Die Petit fours runden alles ab - süße Verführungen beenden eure kulinarischen Stunden in der Südrast. © Südrast Dreiländerecke

Rechtzeitig reservieren und den Muttertag genießen!

“Das Tolle bei uns ist, dass wir für alle Geschmäcker etwas zubereiten – nicht nur beim Muttertagsbrunch, das ist ganz allgemein unsere Devise. Von Vegetarischem über Bodenständiges, bei uns wird jeder fündig”, erklärt Birgit Gschwenter und verweist dabei auf die Wertschätzung der regionalen und frischen Zutaten. Der Muttertagsbrunch setzt sich zusammen aus einem großen Vorspeisenbuffet, einem Hauptspeisen- und einem Dessertbuffet. Das Beste ist: Du gestaltest deine Portionen selbst und holst dir genau das, was dir am besten schmeckt. So verwöhnst du nicht nur dich selbst – auch die Mama wird es an ihrem besonderen Tag lieben. Der Brunch findet von 11 bis 14 Uhr statt, also: Reserviere gleich einen Tisch für deine Familie! Willst du dem Restaurant vorab einen virtuellen Besuch abstatten, dann schau vorbei auf der Homepage.

"Bei uns ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei, dabei achten wir auf hochwertige Zutaten!" Betriebsleiterin Birgit Gschwenter

Birgit Gschwenter, Betriebsleiterin der Südrast. © Südrast Dreiländerecke

Nichts wie hin zur Südrast Dreiländerecke

Das Restaurant hat täglich von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet und steht mit einer großen Speiseauswahl für euch bereit. “Die Gerichte werden saisonal und individuell angepasst”, so Birgit Gschwenter. Egal ob scharf, deftig oder leicht, vegetarisch, vegan oder kalorienarm – beim warmen Buffet der Südrast Dreiländerecke findet jeder Gaumen seine Freude. Auch ein kaltes Buffet mit knackigen Salaten aus der Region und Jogurt, verfeinert mit frischen Früchten, wartet auf euch. Wer gerne Süßes mag, der kommt bei der Südrast auch nicht zu kurz: Hausgemachte Strudelvarianten und Fruchtschnitten sowie hausgemachte Schaumrollen und typische Spezialitäten aus der Region, wie der “Kärntner Reindling”, erwarten euch. Nimm Platz auf der großzügigen Terrasse und genieße zudem den tollen Blick auf Kärntens Berg- und Waldlandschaft, die man normalerweise nur beim Wandern zu Gesicht bekommt.