Auto war Schrott 21-Jähriger kaufte Auto online - erlebte böse Überraschung St. Veit an der Glan - Dieser Autokauf wurde für einen 21-jährigen Kärntner zu einer bösen Überraschung. Wie sich herausstellte, kaufte er online ein Schrottauto für mehrere tausend Euro. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © pexels.com

Bereits am 25. April kaufte der 21-jährige St. Veiter auf einer Verkaufsplattform im Internet einem 25-jährigen Türken aus Wien das Auto ab. Als er das Auto in die Werkstatt brachte, erlebte er eine böse Überraschung. Wie sich herausstellte, hatte das Auto grobe Vorschäden. Sogar der Kilometerstand wurde um mehrere tausend Kilometer zurückgedreht. “Der Käufer erleidet dadurch einen Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro”, so die Polizei.