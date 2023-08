"I like it"-Frauenlauf

Im Kampf gegen Brust­krebs: Fast 900 Teil­nehmerinnen liefen für den guten Zweck

Velden - "Einfach Bewegung um etwas zu bewegen" - so lautet das Motto des 5. "I like it"-Frauenlaufs in Velden. Knapp 900 Teilnehmerinnen liefen heute für den guten Zweck. Jeder gelaufene Kilometer brachte einen Euro für die österreichische Krebshilfe.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (82 Wörter)