Frauen zahlen weniger "Dis­kriminierend": Preis­liste bei Familien­fest sorgt für Diskussion Klagenfurt - Bei diesem Familienfest zahlen Frauen weniger als Männer für ihre Getränke. Viele empfinden die Preisliste daher als "diskriminierend" den Männern gegenüber. Was sagt ihr dazu? von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) Debatte © Montage: KK klagenfurt_elite/ Jeremias

50 Cent weniger zahlen Frauen für ihre Getränke beim 1. Mai Familienfest am Kreuzbergl. Frau kommt dies ganz recht: Kaffee und Kuchen kostet sie insgesamt 3 Euro, während Mann dafür 4 Euro blechen soll. In den Sozialen Medien sorgt die Preisliste für heftig Diskussion. “Das ist diskriminierend. Frauen zahlen einfach weniger als Männer. Wäre das vertauscht, wäre das ein Riesenskandal. So ist es jedoch anscheinend jedem egal”, schreibt ein 5 Minuten-Leser.

Sind die Preise diskriminierend?

Auch in der Story der Instagramseite “klagenfurt_elite” wird Preisdifferenz je nach Geschlecht beim Familienfest diskutiert. Kommentare wie “Mach das als Café-Betreiber umgekehrt, dann kannst du gleich zusperren”, “mach das mal umgekehrt, dann hast du direkt eine Sammelklage am Hals und bist österreichweit als frauenfeindlich bekannt” und “wenn man bedenkt, dass Frauen bei gleicher Arbeit weniger verdienen und zusätzlich bei gleichen Produkten mehr zahlen müssen, nur weil sie Frauen sind, kann man den Spaß schon mal für einen Tag lassen” wurden veröffentlicht. Was sagt ihr dazu? Ist die Preisliste gerechtfertigt oder doch eher diskriminierend den Männern gegenüber? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen.