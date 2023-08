Lokalgäste alarmierten Rettung Im betrunkenen Zustand: 63-Jähriger stürzte vor Lokal Ludmannsdorf - Im betrunkenen Zustand stürzte ein 63-jähriger Klagenfurter die Treppen vor einem Lokal hinunter und fiel dabei auf den Asphalt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Lokalgäste verständigten sofort den Rettungsdienst. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © 5min.at

Am heutigen Montagnachmittag, dem 1. Mai, war ein 63-jähriger Klagenfurter in einem Lokal in Ludmannsdorf etwas trinken. Als er das Lokal verließ, kam er in seinem alkoholisierten Zustand zu Sturz. “Der Mann hat das Gleichgewicht verloren, stürzte im Bereich des vierstufigen Treppenabganges und fiel auf dem asphaltierten Boden”, berichtet die Polizei. Die Lokalgöste verständigten sofort die Rettung. Der Mann erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.