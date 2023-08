Ente gut. Alles gut

Enten­familie löste Feuer­wehr­einsatz aus

Graz - Eine Entenfamilie sorgte am Sonntag, dem 30. April, in der Grazer Innenstadt für Aufsehen. Während sie gemeinsam durch die Stadt watschelten, fielen einige Küken in einen Kanal. Feuerwehr und Polizei mussten ausrücken.

