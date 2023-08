Unbestimmten Grades verletzt Kollision im Kreuzungs­bereich: Drei Personen im Kranken­haus Tieschen/ Südoststeiermark - Montagnachmittag, 1. Mai 2023, ereignete sich im Kreuzungsbereich L235/L258 ein Verkehrsunfall. Drei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Stefan Körber /#34184240/ stock.adobe.com

Ein 62-jähriger Leibnitzer fuhr mit seiner 63-jährigen Lebensgefährtin von der L258 in Richtung L235. Im Kreuzungsbereich der beiden Fahrbahnen dürfte er den von links kommenden Pkw, gelenkt von einem 67-jährigen Kärntner übersehen haben. Es kam gegen 15 Uhr zum Zusammenstoß. Die Rettung transportierte die im Bezirk Leibnitz wohnhaften Unfallbeteiligten in das LKH Wagna. Der Mann aus Kärnten wurde in das LKH Graz transportiert. Die Feuerwehr Tieschen stand mit 14 Einsatzkräfte und drei Fahrzeugen im Einsatz.