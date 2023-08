Am Samstag Jugend­tag und Fahrzeugs­egnung in Arnoldstein Arnoldstein - Einen hervorragenden Tag, mit wunderbarem Wetter hatte die Feuerwehr Arnoldstein am Samstag, den 29. April 2023 bei ihrem Jugendtag und der Fahrzeugsegnung beim Rüsthaus. Von 10 Uhr bis etwa 14 Uhr konnten Kinder und Jugendliche die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen und ab 17 Uhr fand die Segnung des neu angekauften Mannschaftstransportfahrzeuges statt. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) © FF Arnoldstein

Um den Nachwuchs bei der Feuerwehr zu fördern und um Jugendliche zur Jugendfeuerwehr zu animieren, veranstalteten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein einen Kinder- und Jugendtag. An die 80 Kinder nahmen sich der Einladung an und erhielten bei der Anmeldung einen Feuerwehrpass. Mit diesen mussten sie dann 8 Stationen besuchen, wo jeweils ein Punkt im Pass vermerkt wurde. Vom Drehleiterfahren über das Arbeiten mit der Wärmebildkamera, bedienen des Spreizers vom hydraulischen Rettungsgerät, handhaben von Handfeuerlöschern, richtige Strahlrohrführung bis zu einer Fahrt mit dem Feuerwehrauto, all das mussten die jungen Besucher absolvieren.

Auch Polizei nahm teil

Auch die Polizeiinspektion Arnoldstein war mit einem Streifenwagen und zwei jungen, kompetenten Kollegen zur Stelle und diese erklärten den Ablauf bei einem Polizeieinsatz. Zu guter Letzt bekam dann jeder von den Kindern ein Erinnerungsfoto, eine Medaille, eine Urkunde und etwas zum Naschen. Als Höhepunkt gab es eine Schauübung der Feuerwehrjugend von Arnoldstein, sie hatten einen Hausbrand (Hütte aus Paletten verkleidet mit Pappe) zu löschen, was bestens gemeistert wurde.

Fahrzeugsegnung

Um 17 Uhr wurde der Ablauf geändert, indem alle Gerätschaften vom Vormittag wieder verräumt und das neue MTF-A für die Segnung in Stellung gebracht wurde. Unter der Patronanz vom Bürgermeister Antolitsch Reinhard, dem Bezirksfeuerwehrkommandanten Pekoll Libert und zahlreichen Feuerwehrabordnungen aus der Umgebung, sowie aus Italien und Slowenien, konnte der Feuerwehrdiakon Novak Christian dem neuen Fahrzeug seinen Segen erteilen. Immer wieder gesund von den Einsätzen und Übungen nach Hause kommen, das war aus allen Grußworten der Ehrengäste zu hören. Beim MTF-A handelt es sich um einen VW Kombi T6 mit 150 Pferdestärken. Dieser wurde aus Mittel der Kameradschaftskassa einschließlich einem Förderbetrag vom Kärntner Landesfeuerwehrverband finanziert. Er ist seit dem letzten Herbst in Betrieb.