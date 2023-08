Nach ÖFB-Cupsieg

Tausende Fans feierten heute den SK Sturm Graz

Graz - Zur großen Cup-Siegesfeier lud der SK Sturm Graz am 1. Mai: Nachdem die Grazer Mannschaft am Sonntag in Klagenfurt den Titel im ÖFB-Cup gegen Rapid Wien mit einem 2:0 sichern konnte, feierten tausende Fans in der Grazer Innenstadt. Beim großen Meisterfest verewigte sich die siegreiche Mannschaft im Goldenen Buch der Stadt Graz.

