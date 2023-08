Montagabend Alko-Radfahrer wurde bei Verkehrs­unfall verletzt Klagenfurt - Bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt wurde ein offensichtlich alkoholisierter Radfahrer verletzt. Er musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In einem offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand fuhr ein 33-jähriger Inder am Montag, dem 1. Mai 2023, mit seinem Fahrrad auf dem Klagenfurter Auenweg. Dabei wurde er laut eigenen Angaben im Bereich des Dotterblumenweges von einer bisher unbekannten Autofahrerin geschnitten. “Der Mann kam aufgrund dessen zu Sturz”, heißt es seitens der Polizei. Er musste mit Verletzungen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. “Ein Alkotest wurde von ihm verweigert.”