Ökonom zu Miet­steigerungen: "Vom Lohn muss nicht nur die Miete be­zahlt werden" Steiermark - Mit Mai steigen die Richtwertmieten österreichweit um 8,6 Prozent. Betroffen sind davon 776.000 Menschen im Land. Sie müssen im Schnitt 500 Euro pro Jahr an zusätzlichen Mietkosten stemmen. Im Juni ziehen die Kategoriemieten nach ... von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (328 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay/ Schluesseldienst

In den kommenden Wochen sind beinahe eine Million Menschen in Österreich von der Erhöhung der Richtwert- und Kategoriemieten betroffen. Mit 1. Mai steigen für fast 776.000 Menschen die Richtwertmieten um 8,6 Prozent. Dabei geht es um Altbauwohnungen unter 130 Quadratmeter. “ Im Schnitt müssen alle, die Richtwertmiete zahlen, rund 500 Euro mehr pro Jahr für das Dach über dem Kopf stemmen “, weiß Joel Tölgyes, Ökonom am Momentum Institut. Sie sind damit um 15 Prozent teurer als vor noch vor knapp eineinhalb Jahren. Die Tariflöhne stiegen im gleichen Zeitraum dagegen um lediglich 11,3 Prozent. “ Die Mieten steigen deutlich stärker als die Löhne. Vom Lohn muss aber nicht nur die Miete bezahlt werden, sondern auch Energie, Essen und alle anderen notwendige Ausgaben “, so Tölgyes. Gerade für Haushalte in der ärmeren Einkommenshälfte sei das zunehmend schwierig.

Erhöhungen auch in anderen Mietkategorien

Im Juni folgt die Erhöhung der Kategoriemieten um fünf Prozent. Das trifft weitere 230.000 Menschen. Unter den Kategoriemietzins fallen Altbauwohnungen, die vor 1994 angemietet wurden. “ Heute bezahlt man für eine Wohnung mit Kategoriemiete um fast ein Viertel mehr als noch im Dezember 2021 “, führt Tölgyes weiter aus. Laufend erhöht werden die freien Mieten. Diese Wohnungen unterliegen meist einer “Wertsicherungsklausel”. Sobald der Verbraucherpreisindex einen Schwellenwert von beispielsweise drei oder fünf Prozent übersteigt, dürfen Vermieter die „freie“ Miete anheben. Vergangenes Jahr stieg für viele Mieter somit die Miete bereits bis zu dreimal. Seit Dezember 2021 stiegen freie Mieten im Schnitt um rund 17 Prozent.

“Einmalzahlung reicht nicht“