Soll Kontrolle und Datenschutz liefern Grazer "Leftshift One" als einheimische Alternative für "ChatGPT" Graz - Leftshift One, ein steirischer Pionier für künstliche Intelligenz (KI), soll nun eine europäische Alternative für "ChatGPT" auf den Markt bringen. Geboten wird ein datenschutzkonformer und nachvollziehbarer KI-Dienst für Unternehmen in Analogie zum bekannten US-Chatbot. Neben den Bestandsinvestoren ist auch die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) am Unternehmen beteiligt. von Elisa Auer 3 Minuten Lesezeit (435 Wörter) © Leftshift One

Ob als Kandidat von juristischen Staatsexamen, Redenschreiber von Politikern oder Ideengeber für Kreative – der text- und sprachbasierte Bot des US-Tech-Unternehmens OpenAI überzeugt mit erstaunlicher Treffsicherheit in unterschiedlichsten Rollen. Das KI-Sprachmodell hat nicht nur einen Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst, sondern ist auch die am schnellsten wachsende Internetanwendung der letzten 20 Jahre: Innerhalb von nur zwei Monaten haben sich mehr als 100 Millionen Nutzer für den Dienst angemeldet. Den Aufstieg von ChatGPT hat man beim Grazer Unternehmen Leftshift One, das sich seit 2017 mit KI-Modellen beschäftigt, nicht nur mit Wohlwollen verfolgt.

Leftshift One oder ChatGPT?

Die Kritik des Unternehmens lautet: mangelnde Kontrolle, fehlende Nachvollziehbarkeit, kaum Datenschutz sowie Missachtung von ethischen Spielregeln. „Gleichzeitig hat die Anwendung zu einem noch nie da gewesenen Run auf künstliche Intelligenz geführt. Das Tool demonstriert auf einfachste Weise die vielfältigen Anwendungsgebiete und umfassenden Funktionen von künstlicher Intelligenz“, betont Leftshift One-Geschäftsführer Patrick Ratheiser. Die zentralen Unterschiede zu ChatGPT: Leftshift One setzt auf Datenschutz sowie nachvollziehbare und transparente Ergebnisse – inklusive Quellenangabe. Dies wird durch die schlankere technologische Basis ermöglicht: „Wir setzen auf smarte, vorhandene Transformer-Modelle mit sieben bis 20 Milliarden Parametern und führen ein spezifisches Feintuning auf den jeweiligen Anwendungsfall durch. Dadurch sind die Antworten und Informationen bekannt und nachvollziehbar“, erklärt Ratheiser.

Soll mehr Kontrolle und besseren Datenschutz liefern

Leftshift One unterscheidet sich von Chat GPT technologisch: „Unser kleineres Modell ist nicht nur effizienter, ressourcensparender und leichter anpassbar, sondern kann auch im internen Rechenzentrum der Unternehmen betrieben werden, ohne dass sensible eigene Firmen-Informationen geteilt werden müssen“, so der KI-Experte. Die Kunden haben dabei zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über ihre Daten. Die Wissensbasis muss das Unternehmen in Form von Dokumenten, Dateien & Co. zur Verfügung stellen. Der Leftshift One-Dienst kann etwa Mails, Dateien, Dokumente und Artikel klassifizieren oder Kundenanfragen beantworten, auch branchenübergreifend.

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Beteiligter

Insbesondere am öffentlichen Sektor und der regionalen Wirtschaft ortet Leftshift One Potenzial für künstliche Intelligenz – und den neuen KI-Business-Dienst. Rückendeckung dafür kommt von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG: Die Tochtergesellschaft des Landes Steiermark beteiligt sich aktuell mit einer Kapitaleinlage am Unternehmen. „Die Steiermark ist ein innovativer und zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort, der viele hochkarätige innovative Unternehmen hervorgebracht hat. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft. Deshalb sind wir bestrebt, die Entwicklung und Anwendung von KI in der Steiermark zu fördern, insbesondere durch die Unterstützung von Technologieführern wie Leftshift One, die in diesem Bereich tätig sind”, so Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG.