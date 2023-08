Summe bezahlt "Sextortion": Klagen­furter (24) wurde mit frei­zügigen Videos erpresst Klagenfurt - Ein romantischer Kontakt endete für einen 24-jährigen Klagenfurter mit einer üblen Erpressung. In seiner Verzweiflung bezahlte der Mann die Geldsumme in Höhe von mehreren hundert Euro. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) SYMBOLFOTO © Jonas Leupe/Unsplash

Es ist eine bekannte kriminelle Masche: Bei “Sextortion” werden Personen von attraktiven Unbekannten dazu bewegt, sich auf Fotos oder im Videochat intim zu zeigen oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Von den Tätern wird das Geschehen heimlich gefilmt, um die Betroffenen in weiterer Folge zu erpressen. Auch ein 24-jähriger Klagenfurter fiel am Montagabend darauf hinein.

Mit freizügigen Videos erpresst

“Er wurde gegen 20.10 Uhr per Videokonferenz von bisher unbekannten Täter aufgefordert, geschlechtliche Handlungen an sich vorzunehmen”, berichtet die Polizei. Danach wurde eine Geldsumme in Höhe von mehreren hundert Euro gefordert – ansonsten würde man besagte Videos veröffentlichen. In seiner Verzweiflung bezahlte der Mann die Geldsumme in Höhe von mehreren hundert Euro. Erst danach wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.