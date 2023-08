Start am 11. September Kolleg für Tourismus: 5-Sterne Man­age­ment ALL INCLUSIVE Villach - Seit über 50 Jahren gibt es die Kärntner Tourismusschule, seit über 30 Jahren besteht das Kolleg für Tourismus. Im vergangenen Jahr wurde das Kolleg komplett gestrafft und erneuert, der nächste Jahrgang startet am 11. September mit der Spezialisierung „5-Sterne Management ALL INCLUSIVE“. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Werbung © Kärntner Tourismus Schule

Die nächste Möglichkeit, sich live über das kurze und kompakte Angebot zu informieren, ist ein „Kolleg-Café“, am Montag den 15. Mai 2023 von 14 bis 16 Uhr. Die Interessenten/innen erwarten Campusführungen, Informationsgespräche und feine Kaffeespezialitäten. Für alle, die dafür keine Zeit haben oder zu weit weg wohnen, findet das nächste Kolleg-Zoom-Meeting am 25. Mai 2023 von 16 bis 16.40 Uhr statt.

Kleine, internationale Gruppen

Optimal für Maturanten/innen oder nach Abschluss einer Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung bzw. Spätberufene mit Lehrabschlussprüfung bzw. einschlägiger Erfahrung präsentiert sich das 2-jährige Kolleg mit neuen Trendschwerpunkten und gestraffter Stundentafel: „ 5-Sterne-Management All Inclusive ! Die Studierenden entwickeln fächerübergreifend Eventmanagementfähigkeiten mit Projektpaten/innen aus der Wirtschaft. Wertvolle und anerkannte Zusatzzertifikate wie Jungbarkeeper, Jungsommelier, Barista, Front Office und Online-Marketing sind fix in der Spezialisierung eingebaut und werden von Praxisprofis unterrichtet. Die Gruppen sind klein und international zusammengesetzt, sowohl beim Praktikum als auch nach dem Kolleg kann man das Netzwerk der weltweiten KTS-Family und auch geförderte Erasmus+ Praktika nutzen.

© Kärntner Tourismus Schule

Lerne in 4 Semestern alles, was du brauchst

Auch Studienreisen und Fachexkursionen stehen am Plan. In nur 4 Semestern verfügen die Absolventen/innen über fundiertes Praxis-, Sprach- und Management-Know-How sowie die Gewerbeberechtigung und damit ihr Eintrittsticket für spannende Jobs in der Hotellerie, Gastronomie und bei Reiseveranstaltern und Tourismusorganisationen, oder natürlich den Weg in die Selbständigkeit! Bei Partner-Fachhochschulen kann man seine Tourismusausbildung in nur 1 bis 1,5 Jahren mit einem Bachelor-Abschluss upgraden. Weitere Infos: www.kts-villach.at oder über [email protected]

© Kärntner Tourismus Schule © Kärntner Tourismus Schule © Kärntner Tourismus Schule

bezahlte Anzeige: