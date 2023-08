Am 3. und 4. Mai beweisen sie in New York ihr notfallmedizinisches Know-how

KAGes-/Med Uni-Team vertritt Österreich bei EMS-Competition

Graz - Ein fünfköpfiges Team der KAGes und der Med Uni Graz darf am 2. Mai zur EMS Competition nach New York fliegen. Die Teilnehmer müssen sich dabei herausfordernden Aufgaben stellen. In inszenierten Szenarien wie beispielsweise bei einem Flugzeugabsturz, einem U-Bahn-Unglück oder der Massenversorgung von Verletzten in einem Wolkenkratzer müssen sie notfallmedizinisches Können beweisen.

von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (173 Wörter)