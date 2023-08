Das sagt die Polizei dazu Cup-Finale-Feier am 1. Mai: Kam es zu Ausschreitungen? Graz - Am 1. Mai hatte der SK Sturm Graz ordentlich etwas zu feiern: Die Grazer Mannschaft konnte sich am Sonntag in Klagenfurt den Sieg im ÖFB-Cup gegen Rapid Wien sichern. Tausende Fans versammelten sich am nächsten Tag ab 16 Uhr am Hauptplatz, um die Mannschaft zu bejubeln und gemeinsam auf den Titel anzustoßen. Wie aber verlief die Siegesfeier? Gab es Ausschreitungen und Anzeigen? von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © 5min.at

Die Fans des SK Sturm Graz maschierten am 1. Mai mit ordentlichen Tamtam durch die Herrengasse in Richtung Hauptplatz, wo die Siegesfeier zum gewonnen Cup-Sieg stattfand. Bis zu 15. 000 Personen versammelten sich dabei in der Grazer Innenstadt und zelebrierten gemeinsam den am Vortag in Klagenfurt errungenen Titel. Wie aber verlief die Veranstaltung aus Sicht der Polizei?

Bis zu 15.000 Personen

“In Anbetracht der Masse war es für uns eine typische Veranstaltung, ohne große Ausschreitungen”, äußert sich der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark Heimo Kohlbacher gegenüber 5 Minuten. Aus der Perspektive der Polizei sei die Feier “zumindest für die große Menge an Fußballball-Fans relativ friedlich abgelaufen”. Das Event war ordnungsgemäß für bis zu 15.000 Teilnehmer angemeldet. Ob diese Personengrenze wirklich erreicht wurde, kann die Polizei nur mutmaßen. Es kursieren verschiedene Zahlen, Kohlbacher aber vermutet, dass es etwas weniger waren. Das Einsatzpersonal, welches basierend darauf zur Verfügung gestellt wurde, war aber ausreichend und dies sei laut der Polizei das Wichtigste.

Bis zu 15.000 Menschen versammelten sich am 1. Mai am Hauptplatz © 5min.at

“Einige wenige Anzeigen, ansonsten recht ruhig”

Zudem wurde die Veranstaltung ständig von oben beobachtet, um über größere Ausschreitungen im Bilde zu sein.” Bei Massenphänomenen, also, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, ist es besonders wichtig, den Überblick zu behalten, damit es nicht zu einer Massenpanik kommt”, betont Kohlbacher. Zu einer solchen sei es aber zum Glück nicht gekommen. Lediglich einige wenige Anzeigen wegen Körperverletzung wurden erfasst. Dies sei aber laut der Polizei für Veranstaltungen in dieser Größe nicht unüblich. Einige Teilnehmer, die sich bereits vor Beginn gegen 15 Uhr am Hautplatz versammelten, behinderten dadurch die Aufbauarbeiten, weshalb die Polizei einschritt. Ansonsten gab es aber keine atypischen, außerordentlichen Vorkommnisse, die für Aufruhr sorgten. Aus der Perspektive der Polizei handelte es sich um eine “für Fußball-Fans relativ ruhige Feier”, die am 1. Mai über die Bühne ging.