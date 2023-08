Am 5. Mai 2023 Genuss-Tag bei der Kärntner­milch: Einfach vorbei­kommen und genießen! Klagenfurt - Der kommende Freitag (5. Mai) ist für Genießer reserviert: Die Kärntnermilch lädt nämlich ganz Kärnten zum "Genuss-Tag" ein! Die Highlights: Regionale Schmankerl, Verkostungen & coole Aktionen! Vorbeischauen lohnt sich! von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (631 Wörter) Genuss-pur: Am 5. Mai kann man in den Genuss-Meiereien Kärntens schlemmen und genießen. © Kärntnermilch

Die Genuss-Meiereien der Kärntnermilch versorgen unser Bundesland bekannterweise das ganze Jahr über mit dem Besten, was die heimische Landwirtschaft zu bieten hat. Am Freitag, dem 5. Mai, könnt ihr euch nun selbst davon überzeugen! Da lädt die Kärntnermilch nämlich zum Genuss-Tag in die Genuss-Meiereien Villach, Spittal, Hermagor und Feldkirchen. Auf die Besucher warten neben dem umfangreichen Sortiment, auch viele Verkostungen regionaler Produkte von lokalen Produzenten in bester Qualität.

Ein Ort des Wohlfühlens

Wenn du die Genuss-Meiereien in Kärnten betrittst, geraten deine fünf Sinne sowieso ins Schwärmen! Der Duft der regionalen Schmankerl, die liebevoll verpackten Produkte, der vollende Geschmack, der Klang nach Heimat und das Gefühl der Wertschätzung: Von den köstlichen Milchprodukten aus der weltbesten Rohmilch über die feinen Kärntnermilch- und Bio Wiesenmilch Käsespezialitäten bis hin zu regionalen Schmankerln und erstklassigen Fleisch- und Wurstwaren von Karnerta gibt es hier nämlich alles, was dein Herz begehrt. Die Kärntnermilch hat hier einen Ort des Wohlfühlens und des genussvollen Verweilens geschaffen. Um das zu Feiern lädt man am 5. Mai zum Genuss-Tag ein!

Der 5. Mai ist für Genießer reserviert! © Kärntnermilch

Das schmeckt nach Kärnten!

Vor allem dein Gaumen wird sich freuen, denn an diesem Tag wird verkostet und genossen, was das Zeug hält. In Spittal gibt es Nudeln von der Bäckerei Pietschnigg, Topfentraum vom Binterhof, Sauergemüse von der Firma Hengstenberg und eine Verkostung Eierlikör-Verkostung von der Hofgreißleierei Wakonig. Zusätzlich werden Marmeladen und Sirups von der Firma Orschonig angeboten. In Hermagor sind die Highlights eine Weinverkostung mit Domaines Kilger und eine leckere Gemüsesuppe direkt vom Gailtaler Gemüsebauer. Auch in Feldkirchen dürfen sich die Gäste auf eine Weinverkostung freuen – allerdings vom Weingut Köck. Außerdem gibt es hochwertige Öle von der Firma Rauter, Snacks von der Firma Finkensteinernudeln und Berghofer Kürbiskernprodukte. Zusätzlich könnt ihr euch auch pikante oder süße Knödel von EdlKnedl schmecken lassen. In Villach werden währenddessen werden Most, Wein und Saft, hergestellt aus frischem Lavanttaler Obst, sowie Schnaps und Uhudler von der Destillerie Puchas und für die Süßen unter euch gibt es eine Eisverkostung vom Bauernhof Pobaschnig. Und nicht zu vergessen: Bei allen vier Standorten dürfen natürlich auch die Köstlichkeiten von Karnerta nicht fehlen! Wer am Freitag nicht so viel Zeit hat, kann sich natürlich auch eine Genuss-Box um nur 18 Euro sichern und dann gemütlich zu Hause genießen!

Neues Bistro und coole Preise beim Riesenrad

Vor allem in Feldkirchen gibt es seit dem 2. Mai eine Neuheit zu entdecken: Das ehemalige Al Dente wird zu einem neuen Bistro, betrieben von der Kärntnermilch und unterstützt von Gabi Schabus. Hier gibt es Frühstück, Mittagessen, Snacks und auch ein Catering wird angeboten! Aber auch in Villach, Spittal und Hermagor gibt es etwas Neues für den Nervenkitzel: Wer während des Genießens Lust auf etwas Spiel und Spaß hat, sollte unbedingt beim Glücksrad vorbeischauen! Hier gibt es tolle Preise zu gewinnen, die ihr auch nach dem 5. Mai noch genießen könnt!

Qualität & Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand

Auch die Kärntnermilch freut sich schon, den 5. Mai mit ihren Kunden zu genießen: “Mit der Genuss-Meierei wird die Kärntnermilch einmal mehr zum Botschafter des guten Geschmacks und bietet eine Plattform für hochwertige Produkte aus der Heimat. Sie veredelt den Fleiß der heimischen Bäuerinnen und Bauern und unterstützt die Innovationskraft der regionalen Produzenten. Höchste Qualität, Frische, Tiergesundheit und Nachhaltigkeit sowie strengste Kontrollen und größte Sorgfalt – dafür stehen wir und das möchten wir auch mit den Kärntnern leben! Wir freuen uns schon sehr auf regionale Schmankerl, gute Gespräche und einen Tag voller Genuss!”