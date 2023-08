Seit über 20 Jahren Tradition! Ein Mai-Baum der besonderen Art: Was bedeuten die Namenstafeln? Kühwiesen/Weiz - Die Feuerwehr Kühwiesen im Bezirk Weiz zelebriert jährlich zum 1. Mai einen ganz besonderen Brauch: An den zum Staatsfeiertag üblicherweise errichteten Mai-Baum werden Namensschilder von allen Dorfbewohnern angebracht, welche in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © FF Kühwiesen

Auch am gestrigen 1. Mai zierten wieder einige Namenstaffeln den Mai-Baum am Vorplatz der FF Kühwiesen. “Somit heißt der Maibaum nicht nur das Frühjahr herzlich willkommen, sondern gratuliert auch allen Geburtstagskindern des Ortes”, heißt es im Facebook-Beitrag. Die Gemeinde will damit alle Geburtstagskinder des Ortes, die in diesem Jahr einen “Runden” haben, ehren.

Heuer wird auch ein neuer Rekord gefeiert

Dieses Jahr konnte auch ein neuer Rekord erzielt werden: Laut dem Hauptbrandmeister der FF Kühwiesen Josef Derler wurden heuer insgesamt 32 Tafeln von den Feuerwehrkameraden befestigt. Durchschnittlich sind es sonst in etwa 20 Geburtstagskinder, die mit dem Mai-Baum gefeiert werden. Die Tradition, damit die Gemeindemitglieder zu würdigen, gibt es schon seit 2012.