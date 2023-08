Abnahme der Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozent Neuerliche Rekord­beschäftigung: Arbeits­markt in Kärnten weiterhin stabil Kärnten - Trotz Konjunktureintrübung erweist sich der Kärntner Arbeitsmarkt als stabil: Im Gegensatz zum Bundestrend, mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit um 1,5 Prozent, konnte die Zahl der Arbeitslosen in Kärnten im April leicht abgebaut werden. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (320 Wörter) © Bettina Nikolic

Parallel dazu wurde eine neuerliche Rekordbeschäftigung verzeichnet, freut sich AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig. “Mit 6,8 Prozent entspricht die Arbeitslosenquote dem niedrigsten April-Wert seit Beginn unserer elektronischen Aufzeichnungen.” Die Stabilität am Kärntner Arbeitsmarkt mache sich auch in der weiterhin hohen Nachfrage nach Arbeitskräften bemerkbar: “Mit 8.720 offenen Stellen liegen wir auf dem Niveau des Vorjahres. Die meisten offenen Stellen sind im Bereich Metall/Elektro gemeldet”, weiß Wedenig. Demgegenüber stehen lediglich 830 Arbeitsuchende in dieser Branche. Weiterhin erfreulich sei auch die Abnahme der Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen (-4 Prozent) und bei den Langzeitarbeitslosen (-23,9 Prozent).

Kärnten gegen den Bundestrend

“Die Zahlen zeigen, wie sehr sich der Kärntner Arbeitsmarkt – mittlerweile sogar entgegen dem Bundestrend – stabilisiert hat”, freuen sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ). Besonders die Gruppe der Niedrigqualifizierten stelle jedoch weiterhin einen großen Anteil an den Arbeitssuchenden dar. “Für diese Personengruppe sowie für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Betreuungspflichten schnüren wir in Abstimmung mit den Sozialpartnern eine Vielzahl an Maßnahmen, um ihnen die Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen”, betont Schaunig.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) © LPD Kärnten/Peter Just LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) © Rauchenwald

ÖVP und Team Kärnten sehen Handlungsbedarf

Jedoch mahnt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): “Bei allen Jubelmeldungen darf nicht übersehen werden, dass die Medaille zwei Seiten hat. Dem Beschäftigungsrekord steht derzeit eine rekordverdächtige Anzahl an Betrieben gegenüber, die händeringend nach Mitarbeitern suchen. Die Wirtschaft hat massiv zu kämpfen, Arbeitskräfte zu finden, der Arbeitskräftemangel spitzt sich immer weiter zu.” Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer verortet in den aktuellen Arbeitsmarktdaten eine klare politische Handlungsanleitung: “Das Mismatch, sprich das Missverhältnis am Arbeitsmarkt zwischen Angebot und Nachfrage an Arbeitskräften, wird immer offensichtlicher.” Es brauche eine Schnittstelle zur Koordination zwischen dem Bildungsbereich auf der einen und den Betrieben auf der anderen Seite. “Die Bildungseinrichtungen dürfen nicht am Bedarf der Unternehmen vorbei produzieren”, so Köfer.