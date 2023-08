Sorge um Klaus Edlinger Bekannter ORF-Star bei Motor­rad-Unfall schwer verletzt Steiermark - Jahrzehntelang war der Steirer Klaus Edlinger für den ORF tätig, unter anderem moderierte er die Formate ZIB1, ZIB2 und Steiermark Heute. Bei einem Motorradunfall erlitt der 78-Jährige kürzlich schwere Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Es ist nicht das erste Mal, dass Edlinger in einen schweren Unfall verwickelt ist. Bereits in den 1980ern erlitt er bei einem Wild-Unfall schwere Verletzungen. Vergangenen Freitag war der 78-Jährige mit seiner Harley-Davidson in Venedig unterwegs und wollte dort eine Fähre nach Griechenland betreten. Dabei kam es zu einem schweren Sturz, bei dem sich Edlinger mehrere Knochenbrüche zuzog, wie mehrere Medien berichten. Ein Fremdenverschulden wird ausgeschlossen, Ursache für den Unfall soll Sekundenschlaf gewesen sein. Der Steirer wurde in ein Krankenhaus nach Triest gebracht. Am Montag soll er nach Österreich überstellt werden.