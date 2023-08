Eröffnung der Drachenjagd 2023 Wie cool: Die Drachen fliegen freitags wieder in Klagenfurt los! Klagenfurt - Drachenstark geht es los mit viel Spiel, Spaß und Action am Freitag, den 5. Mai bei der Drachenjagd in der Klagenfurter Innenstadt. Mehr als 10 Stationen warten jeden Freitagnachmittag (15 bis 19 Uhr) im Mai und Juni auf Entdecker*innen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (419 Wörter) Werbung Die Eröffnung findet am 5. Mai um 14.30 am Alten Platz statt. © Klamag

Das umfangreiche Bewegungs- und Unterhaltungsprogramm hat für jeden Entdeckungsfreudigen etwas mit im Gepäck! Am Eröffnungstag gibt es insgesamt 13 verschiedene Mitmach-Stationen und Performances: Tanzen, Spielen, ein abenteuerlicher Fahrradparcour, ein unterhaltsamer Mitmachzirkus, spannende Geschichten von Drachen und anderen wilden Sachen bis hin zum Training des eigenen Selbstbewusstseins und Einblicken hinter die Kulissen der Berufsfeuerwehr und des Stadttheaters Klagenfurt. Außerdem warten eine musikalische Konferenz der Tiere und das außergewöhnliche Lačnačna Puppentheater. Ein abenteuerlich-perfekter Freitagnachmittag ist somit für 4 bis 10-Jährige vorprogrammiert!

© Christian Winkler © Christian Winkler

Ein Kinderfest der Spitzenklasse!

„Die Drachenjagd ist ein Kinderfest der Spitzenklasse! Jeden Freitag im Mai und Juni verwandelt sich unsere wunderschöne Renaissancestadt Klagenfurt zum Treffpunkt für 4- bis 10-jährige Entdecker*innen. Mit unserem buntgemixten Programm möchten wir spielend Wissen schaffen, Freude an Bewegung vermitteln, Begeisterung für unsere einzigartige Kulturlandschaft hervorbringen und die Kreativität der Kinder stärken. Durch unsere Kooperationspartner*innen haben wir uns Expert*innen ins Boot geholt, um ein pädagogisch wertvolles Angebot in der Klagenfurter Innenstadt auf die Beine zu stellen“, sagt Inga Horny, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH.

Drachenstarker Sammelspaß

Ergänzend zum buntgemixten Bewegungs- und Unterhaltungsprogramm wartet auf Abenteuerlustige ein großer Sammelspaß! Nach jeder besuchten Station bekommen die Kinder einen Drachen-Sticker zum Kleben in den Sammelpass, der bei allen Stationen aufliegt. Alle fleißigen Bienchen, die einen vollständigen Pass haben, dürfen sich ein Eis beim Tutti Frutti in der Burggasse 23 holen. Die Erstellung des vielseitigen Programms ist mit zahlreichen Kooperationspartnern entstanden. Gemeinsam verfolgt die Klagenfurt Marketing GmbH mit den Partner*innen das Ziel, spielend Wissen zu schaffen, Freude an Bewegung zu vermitteln, Begeisterung für Kultur hervorzubringen und die Kreativität der Kinder zu stärken.

© Christian Winkler © Christian Winkler

Bewegung in den Alltag integrieren

„Die Integration von Bewegung in den Alltag unserer Kinder ist für deren ganzheitliche Entwicklung von großer Bedeutung. Bewegung hat viele positive Effekte auf das psychische und physische Wohlbefinden und beeinflusst die Schulung der Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit,“ betont die Sportwissenschafterin Mag. Katrin Röttig vom ASKÖ Landesverband Kärnten. Mag. Christian Cijan, Landesgeschäftsführer der SPORTUNION Kärnten: „Nachdem die Drachenjagd im letzten Jahr zu einem vollen Erfolg wurde, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die SPORTUNION Kärnten auch bei der zweiten Auflage dieses abwechslungsreichen und innovativen Familien-Unterhaltungsprogramms als Partner der Stadt Klagenfurt zur Seite steht. Wir alle freuen uns auf ein tolles Gelingen – Spiel, Spaß & Unterhaltung sind auch heuer wieder garantiert!“