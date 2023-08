Vorfreude

Villach: Zweiter Müller-Standort eröffnet noch diese Woche

Villach - Das Warten hat ein Ende: Am kommenden Donnerstag, dem 4. Mai 2023, eröffnet die zweite Müller-Filiale in der Maria-Gailer-Straße in Villach.

von Tanja Janschitz