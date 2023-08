Damals vs. heute Warmbad-Nostalgie: Eine Zeit­reise durch die "Kärnten Therme" Villach - Da werden Erinnerungen wach: So mancher Kärntner wird bestimmt noch wissen, wie die Therme in Villach Warmbad damals aussah. Ein Foto aus früheren Zeiten begeistert aktuell das Netz. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) © KK

Die Kärnten Therme zählt wohl zu einem der beliebtesten Ausflugszielen in unserem Bundesland – und das schon seit vielen Jahren. In dieser Zeit hat die Therme natürlich einige Veränderungen durchgemacht. Ein aktuelles Posting in der Facebook-Gruppe “Alte Ansichten von Villach” lässt Besucher nun in Erinnerungen schwelgen. Das Foto zeigt, wie die Kärnten Therme in Villach Warmbad damals im Inneren aussah.

Kärnten Therme damals und heute

Bei den Nutzern stößt das Bild auf Begeisterung. Hunderte Likes und zahlreiche Kommentare hat der Beitrag bereits bekommen. Eine Frage scheinen sich die Nutzer dabei allerdings zu stellen: Welche “Variante” der Kärnten Therme gefällt ihnen besser? Die Meinungen gehen auseinander. “Ich muss schon sagen, dass das neue Bad schon etwas besonderes ist! Der Architekt hat sich sehr viele Gedanken gemacht und wollte sich wohl Denkmal setzen. Die hohe Qualität der Ausführung und Baumaterialien, Fliesen, Becken und vieles mehr ist einzigartig”, schwärmt zum Beispiel ein Fan der neuen Therme. So mancher wünscht sich aber die “alte Therme” zurück. “Sie war irgendwie schöner als die Neue, wärmer gemütlicher und freundlicher”, findet ein User. “Die alte Therme war spitze. Ich hab sie geliebt als Kind. Mir gefällt die Neue aber auch”, lautet eine weitere Meinung.

© KK © Bernhard Horst

