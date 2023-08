Echter Teufelskreis Betreuungs­platz fürs Kind fehlt: Villacherin bekommt weder Job noch Arbeits­losengeld Villach - Der Mangel an Kindergartenplätzen ist nicht nur für berufstätige, sondern auch für arbeitssuchende Eltern ein Problem. Das zeigt der aktuelle Fall einer Villacherin. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) Leserstory SYMBOLFOTO © Pexels / Natalie Bond

“In Villach bekommt jede berufstätige Frau für ihr Kind einen Kindergartenplatz. Auch, wenn sie während des Jahres eine berufliche Tätigkeit aufnimmt”, heißt es seitens der Stadt auf Anfrage von 5 Minuten. Anders sieht es jedoch aus, wenn man arbeitssuchend ist. Diese Erfahrung musste kürzlich eine Villacherin machen. Die gelernte Restaurantfachfrau wollte nach der Karenz wieder ins Arbeitsleben einsteigen, “allerdings gibt es in ganz Villach keinen einzigen freien Kindergartenplatz für unsere zweijährige Tochter”, berichtet ihr Lebensgefährte im Gespräch mit 5 Minuten. Ganze elf Absagen von privaten und öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen in und rund um die Draustadt habe das Paar bereits erhalten.

Warteliste wohl zum Bersten voll

Das Problem: Auch in Villach besteht eine Warteliste für Krabbelstuben- und Kindergartenplätze. Zuerst werden kindergartenpflichtige Kinder aufgenommen, dann folgen die Kinder berufstätiger Eltern und erst dann kommen die Kinder arbeitssuchender Personen zum Zug – falls noch Plätze vorhanden sind. Ansonsten werden sie mit einem Schreiben des Bürgermeisters vertröstet, in diesem steht konkret: “Ich ersuche […] um Ihr Verständnis, dass sich der Aufnahmeprozess aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen und die umfassende Koordination mit den privaten Betreuungsanbietern als sehr zeitintensiv darstellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Bildungsabteilung sind jedenfalls sehr bemüht, Ihnen so rasch wie möglich eine Rückmeldung zu Ihrem Antrag um Aufnahme Ihres Kindes in eine Betreuungseinrichtung zu geben.” Mittlerweile habe das Paar diese auch bekommen, so der Villacher verärgert. Frühestens sei die Aufnahme nämlich im Jahr 2024 möglich.

© KK © KK

Einer Überraschung folgte die nächste

Das Paradoxe an der Situation: Auch das AMS streicht das Arbeitslosengeld, weil die Betroffenen aufgrund ungeklärter Kinderbetreuung nicht vermittelbar sind oder die Mindestverfügbarkeit nicht gegeben ist. Das Paar fühlt sich im Stich gelassen. “Wie soll meine Lebensgefährtin bis 2024 ohne Einkommen leben?”, fragt sich der Draustädter abschließend.